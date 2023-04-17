搶折扣商品慘摔骨折！郵局女主管7個月不能上班　超商判賠81萬

▲新北地院外觀。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北1位百萬年薪的郵局女主管前年（2021年）到超商購物，聽到第2件有折扣，連忙到貨架再拿1件衝回櫃檯結帳，卻被走道上的滑板推車絆倒摔趴，因右腳踝骨折與腰部椎間盤破裂住院開刀，她怒告超商沒提供安全消費環境，害她受傷休養逾7個月不能上班，錯失考績晉級機會，求償183萬餘元，新北地院審結認定女主管應自負3成過失責任，判超商須賠償81萬餘元，可上訴。

判決指出，本案發生於2021年11月13日中午12點多，女主管午休到超商買東西，聽店員告知同款商品第2件有折扣，她快步走回貨架再拿1件，折返櫃檯結帳時，被走道上1台店內搬貨用的滑板推車絆倒，女主管摔趴起不了身，被抬上救護車送醫，因右腳踝骨折開刀住院，隔年（2022年）3月又發現腰部椎間盤破裂，再動刀切除復健。

女主管認為超商沒落實員工教育訓練、沒提供安全購物的消費環境，使她視線受堆高貨物阻擋，沒注意低矮的推車而摔傷，她是百萬年薪主管，請休傷病假逾7個月不能工作，錯失年度考績晉級機會，且後續疼痛纏身，更因心裡陰影而畏懼進超商購物，據此求償醫藥費、看護費、工作損失與精神慰撫共183萬餘元。

超商聲稱女主管急於結帳沒注意自己步伐，應分攤過失責任，並指女主管的腰椎間盤破裂跟本件意外無關，甚至就醫費用中還有放射線診療、胃食道逆流等項目，不應混為一談，女主管求償考績損失的20年預期利益17萬餘元，也欠缺依據。

法官審理認為，依事發時店內監視畫面顯示，女主管被絆倒後除了右腳踝骨折，確實可能導致腰椎承受撞擊力道而受傷，且女主管摔傷事發後1個多月，就醫病歷已記載腰部不舒服症狀，開刀切除破裂椎間盤化驗確認無長期慢性發炎所形成的明顯鈣化，可見不是時間累積的舊傷，而是摔傷的急性外力造成。

法官指事發時櫃檯前已有排隊結帳人潮，行走空間變窄，店員在走道放置推車卻沒任何警告或提醒，的確未盡防範發生危險的義務，超商應以僱用人身分負擔連帶賠償責任，經逐項斟酌求償金額，認定女主管所受損害為116萬餘元，但女主管貿然小跑步衝向櫃檯、沒注意前方狀況，應自負3成過失責任，判超商須賠償81萬餘元，可上訴。