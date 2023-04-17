今起可脫口罩…直擊「捷運車廂內部畫面」！民眾吐：不戴感覺怪怪

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

記者戴若涵、黃資真／台北報導

指揮中心日前宣布，17日起搭乘公共運輸交通工具及特定運具時，不強制要求戴口罩。今為口罩規定放寬首日，《ETtoday新聞雲》直擊通勤時間捷運車廂內部狀況，發現大部分民眾仍然口罩戴緊緊，有上班族直言，不戴「感覺怪怪的」。

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口罩令於17日起再放寬，目前仍需全程戴口罩的場所，僅剩下「醫療照護機構」及「救護車」等2類場域，所有大眾交通運輸都可以不用戴口罩，包括校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，也由強制戴口罩，改為「建議」戴口罩，讓民眾自主決定是否要佩戴口罩。

《ETtoday新聞雲》記者直擊捷運週一通勤潮，從捷運板南線新埔站一路坐到板南線昆陽站（藍線），另從淡水信義線士林站（紅線）為起點，昆陽站為終點（藍線），觀察車廂內眾多的通勤人潮，僅有極少數民眾沒戴口罩，再轉公車也可發現，不論是在公車站牌等待的民眾或是公車內的民眾，沒戴口罩的比例仍相當低。

記者實際詢問在士林站月台上等待上車的民眾黃小姐。她透露，「不戴口罩感覺怪怪的，還是會有點怕傳染」，但因為紅線很多都是室外月台，她又經常進出這些站點，炎炎夏日即將到來，將來會視情況脫口罩，讓呼吸更加順暢。

▲指揮中心宣布，17日起大眾交通運輸改為「建議」戴口罩。（圖／記者黃資真攝，下同）