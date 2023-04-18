首爾國三男學生「持水果刀」砍傷女同學　逃離學校後墜樓亡

▲首爾江南某中學傳出女學生遭男同學砍傷的案件。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近連續發生兩起青少年輕生案例，繼一名國中少女打開社群影音平台直播墜樓過程後，昨（17）日首爾市江南區某中學校同樣發生類似案件，一名國三男學生持刀砍傷同學後，竟然逃出校園，最後從附近的公寓大樓墜樓死亡。

根據《韓國日報》，首爾水西警察署指出，首爾特別市江南區道谷洞某中學發生殺人未遂事件，一名國三少年17日上午10時30分手持家裡拿來的水果刀，向同年級的女學生揮刀，導致該名女學生被砍傷後嚴重出血，幸好送醫後無生命大礙。

報導指出，男學生和該名女學生在走廊上對話時突然暴怒，用水果刀砍傷對方，之後他從校園離開，並於上午11時6分在鄰近的公寓頂樓選擇以極端方式輕生，墜樓而死。

目前警方仍在釐清兩名學生的關係，以及具體的犯案動機等。

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