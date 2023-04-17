日本第一牛郎羅蘭開線上課吸2100台人搶買　平台統計：賣輸這2男人

▲羅蘭開線上課程傳授網友「自信秘訣」，開賣不到一個月，賣出800萬業績，但仍輸台灣網紅Joeman開設的房地產課程。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

年收入破3億元、有日本第一牛郎稱號的羅蘭首度來台開設線上課程，談論有關於自我認識的相關課程，不到一個月時間，已經吸引2100人搶買課程，銷量破800萬元；但平台統計，羅蘭的課程銷量雖然驚人，還是賣輸知名Youtuber Joeman及Ted合作開設的地產課程，同樣不到一個月時間，銷量已經超過3800萬元，比羅蘭銷量高出將近５倍。

看準線上課程商機，越來越多網紅、名人投入此市場。線上課程平台業者PressPlay Academy統計，今年第一季光是名人開課業績就近２億元，除了日本公關界帝王羅蘭、Joeman、Ted的線上課程之外，還有嘻哈饒舌歌手熊仔、木曜4超玩主持人阿部瑪利亞、主持人吳淡如、台灣作家吳若權等也投入線上課程行列。

房地產課程看似火紅，但業者也透露，其實在各項課程中，烘焙類課程也很受網友青睞，「疫情之前以投資、理財、情商課程為主打，疫情期間又以烘焙、在家運動等課程最受歡迎；另外隨著房市加溫，房地產課程也隨之竄起。」