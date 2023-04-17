　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

▲河南農業大學菸草學院學生在教室內吸煙，引起外界熱議。（圖／翻攝海報新聞）

▲河南農業大學菸草學院學生在教室內吸煙，引起外界熱議。（圖／翻攝海報新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

有網友近日在微博上貼出一群大學生在教室內吸菸，吞雲吐霧的過程無人制止，也讓教室內充滿煙霧，引起輿論熱議。據了解，這群學生是河南農業大學菸草學院的學生，面對外界質疑，校方回應稱，「有的課需要進行菸葉評級、分析，還有雪茄測評。我們研究的就是菸草，所以需要對菸草進行測評和分析。」

▲河南農業大學菸草學院學生在教室內吸煙，引起外界熱議。（圖／翻攝海報新聞）

《映象網》報導，河南農業大學菸草學院官網顯示，該學院設有菸草科學系、菸草工程系、香料技術與工程系等。每個系都有可能涉及在課堂上進行菸葉評析，主要跟老師的研究方向及學生所選課程有關。

河南農業大學菸草學院相關人員表示，「實驗課裡面就有煙葉評析，在上實驗課或者進行實驗分析的時候會有需要的。」

▲河南農業大學菸草學院學生在教室內吸煙，引起外界熱議。（圖／翻攝海報新聞）

對於菸草學院的課程設置，有網友認為，「為了學業沒毛病，但真的有害健康」；「這個專業還需要上大學」，也有網友懷疑照片的真實性，認為是有人惡意P圖所致。

公開資訊顯示，河南農業大學菸草學院成立於2008年，擁有大陸國家菸草栽培生理生化研究基地、菸草行業重點開放實驗室等多個省部級平台；所在的作物學一級學科為大陸國家級重點學科；菸草學、菸草工程專業分別為省校名牌專業。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
恐怖瞬間曝！新竹23歲騎士猛撞貨車　腿扭曲一地血慘死
快訊／8人割包皮被帶走！　VIP手術價碼曝光
2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐
「年收300多萬」沒女友　女醫4點神解！一票人笑歪
哈林「帶隊環島」　竟和卜學亮當場吵架：不會聯絡了！
8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」
快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！　躺谷底已斷氣
Rosé、姜棟元熱戀？　YG二度聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

北京地鐵終於「脫罩」　乘車廣播改「建議」佩戴口罩

兩岸小三通金廈航線復航百日　廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

蘇丹內戰波及央視駐地大樓　躲地下室避難連房頂也被打穿

吃排骨一口咬下全是「白色物體」　店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

陸北方多地再現「火流星」破空　綠光軌跡滯空近10秒

杭州機場夜間驚現濃煙覆蓋航廈大廳　十餘輛消防車急待命疏散旅客

特斯拉上海第二座超級工廠募工　一線工人月薪上看4.4萬元　

電動車市場進入淘汰賽！　理想CEO：最過癮的3年開始了

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

北京地鐵終於「脫罩」　乘車廣播改「建議」佩戴口罩

兩岸小三通金廈航線復航百日　廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

蘇丹內戰波及央視駐地大樓　躲地下室避難連房頂也被打穿

吃排骨一口咬下全是「白色物體」　店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

陸北方多地再現「火流星」破空　綠光軌跡滯空近10秒

杭州機場夜間驚現濃煙覆蓋航廈大廳　十餘輛消防車急待命疏散旅客

特斯拉上海第二座超級工廠募工　一線工人月薪上看4.4萬元　

電動車市場進入淘汰賽！　理想CEO：最過癮的3年開始了

限塑3大政策將啟動　台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路

「狼人殺女神」吃雞塊突塞住！　像胃被重擊痛到難以呼吸：差點掛了

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

台劇再創「模仿犯」　資誠：文創法修正可助攻產業發展

基隆全中運代表隊授旗聖火傳遞　副市長邱佩琳期勉小將旗開得勝

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

雷虎、漢翔漲太兇！　並列19檔注意股票

賴清德稱「台灣是中國最大外資」　蔡正元舉數據駁：台商賺更多

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

包皮割一半突加價！30歲男醒來氣炸持刀捅死醫生

國中畢業就工作　弟弟供2姊念大學

雜技女演員高空當眾墜亡！極速下落砸地畫面曝

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

新郎遭鬧婚堵門1小時　岳母急到病發

電動車進入淘汰賽　理想CEO：最過癮3年開始了

新郎被擋1小時！紅包發光仍被堵　岳母氣到心臟病發

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

藏族妹結婚最霸氣嫁妝！大場面眾人看呆

吃排骨一口咬下全是「白色物體」 店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

蘇台青年潮流文化節啟動　3000人參加

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是世上最神祕的鳥

更多熱門

相關新聞

他天天喝酒！1舉動救鄰居一命

他天天喝酒！1舉動救鄰居一命

一名客戶因為每天喝酒，擔心自己身體有異常，又害怕自己一個人健檢，便把鄰居也一起找來，沒想到這一個舉動，竟成為了這位鄰居的救命恩人。因為這位鄰居被檢查出「扁平型早期胃癌」。醫師指出，若這次遺漏了，接下來就會是幾個月後，發現肚子越來越脹、吃不下東西，再次檢查時，就會是腹膜轉移、胃癌末期，甚至無法手術。

他肩膀痛「推拿沒用」！一查肺癌轉移了

他肩膀痛「推拿沒用」！一查肺癌轉移了

小亮哥「菸癮」引發肺氣腫發作

小亮哥「菸癮」引發肺氣腫發作

Joeman「又賺到1間頭期款」　買房課程破4300人

Joeman「又賺到1間頭期款」　買房課程破4300人

日公務員上班摸魚抽菸！狂抽4512次　被扣薪6個月

日公務員上班摸魚抽菸！狂抽4512次　被扣薪6個月

關鍵字：

學院河南農業大學菸草學院抽菸雪茄課程

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面