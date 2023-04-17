陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

▲河南農業大學菸草學院學生在教室內吸煙，引起外界熱議。（圖／翻攝海報新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

有網友近日在微博上貼出一群大學生在教室內吸菸，吞雲吐霧的過程無人制止，也讓教室內充滿煙霧，引起輿論熱議。據了解，這群學生是河南農業大學菸草學院的學生，面對外界質疑，校方回應稱，「有的課需要進行菸葉評級、分析，還有雪茄測評。我們研究的就是菸草，所以需要對菸草進行測評和分析。」

《映象網》報導，河南農業大學菸草學院官網顯示，該學院設有菸草科學系、菸草工程系、香料技術與工程系等。每個系都有可能涉及在課堂上進行菸葉評析，主要跟老師的研究方向及學生所選課程有關。

河南農業大學菸草學院相關人員表示，「實驗課裡面就有煙葉評析，在上實驗課或者進行實驗分析的時候會有需要的。」

對於菸草學院的課程設置，有網友認為，「為了學業沒毛病，但真的有害健康」；「這個專業還需要上大學」，也有網友懷疑照片的真實性，認為是有人惡意P圖所致。

公開資訊顯示，河南農業大學菸草學院成立於2008年，擁有大陸國家菸草栽培生理生化研究基地、菸草行業重點開放實驗室等多個省部級平台；所在的作物學一級學科為大陸國家級重點學科；菸草學、菸草工程專業分別為省校名牌專業。

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