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「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面過境帶雨來，全台將變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天白天西半部有機會來到33、34度，南台灣局部氣溫可能更高，東半部高溫28、29度，花東有短暫降雨，中部、北部山區以及南台灣地區有午後降雨，預計到了18、19日（周三、四）鋒面接近並通過，天氣明顯變化，水氣增多。災害預報士賈新興也預報，19日晚上至20日（周五）受鋒面影響各地有雨，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫雨 。

氣象局預報，明天各地天氣多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有局部較大雨勢發生的機率，中午過後北部山區及中南部地區雲量增多，有零星短暫陣雨機會；氣溫方面，清晨嘉義以北及宜花低溫約19到21度，南部及台東約22、23度，白天東半部高溫28、29度，西半部高溫約30到33度，南部近山區仍有機會來到36度左右高溫。

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預計下一波天氣變化在19日，氣象局指出，北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加趨勢，天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲，午後東半部山區也有局部短暫雷陣雨；台東局部地區有焚風發生的機率。

▼19、20日天氣不穩定，有局部雷雨發生機率。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

20、21日（周四、五）鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中20日有局部較大雨勢發生的機率，21日水氣逐漸趨緩，花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。22日（周六）環境場為微弱東北風，水氣仍多，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。23日（周日）各地多雲到晴，到了24日（下周一）另一波鋒面接近，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

「周三逐漸變天了！」天氣風險公司也分析出逐日天氣──
4/19（三）鋒面將逐漸靠近，使得台灣西南風增強，大氣環境也轉趨不穩定，因此午後西半部的山區就容易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨「一旦發展起來，就可能帶來較大的雨勢。」

4/20（四）鋒面移入影響，各地為陰有短暫雷陣雨，尤其是西半部伴隨著些許西南風推進，降雨相對會比較廣泛並伴隨較大雨勢，慎防雷雨的劇烈天氣。

4/21（五）鋒面將會逐漸東移遠離南台灣，白天中南部及花東一帶還是受到鋒面影響，有些短暫陣雨或雷雨，整體降雨影響程度隨著鋒面結構的減弱而有所減緩，北部則受鋒面後東北風影響，迎風面有零零星星的短暫陣雨。

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