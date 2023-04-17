民調三腳督賴清德「全面輾壓」　侯友宜、郭台銘差不到1個百分點

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨秘書長黃健庭日前表示總統提名進入第二階段整合泛藍，將由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「郭侯2選一」。郭台銘上週六從日本返國，遲至明天才召開返國記者會，據了解，是為了搭配震傳媒今（17）日所公布的2024總統大選民調。結果顯示，在「賴侯柯」三腳督情況下，賴清德以38.3％居首，侯友宜24.4％居次，柯文哲19.2％。至於在「賴郭柯」，賴清德以38.4％居首，郭台銘23.7％居次，柯文哲19.5％居末。兩相對照，侯友宜24.4％對上郭台銘23.7％，侯領先郭僅0.7％，屬於誤差範圍內的平手。

震傳媒最新總統民調指出，在「賴侯柯」三腳督情況下，賴清德以38.3％居首，侯友宜24.4％居次，柯文哲19.2％居末，另有18.1％未明確回答。至於在「賴郭柯」三腳督，賴清德以38.4％居首，郭台銘23.7％居次，柯文哲19.5％居末，另有18.4％未明確回答。由於國民黨將以「郭侯2選一」決定總統候選人，而從上述「賴侯柯」及「賴郭柯」兩種三腳督即可進行對比式分析，侯友宜以24.4％對上郭台銘的23.7％，侯領先郭僅0.7％；由於這份民調的抽樣誤差為±3.0%，因此郭侯相差0.7％屬於誤差範圍內的平手，戰況勢均力敵。

▲4月總統大選民調資料。（圖／震傳媒提供）

震傳媒民調續指，相比3月的民調結果，侯友宜從27.8％下滑至24.4％，跌幅3.4％；郭台銘則從20.3％上升至23.7％，漲幅3.4％。賴清德在對上侯友宜時，民調僅下滑1％，但對上郭台銘時，則從42.4％下滑至38.4％，跌幅達到超過誤差範圍的4％。

震傳媒也針對藍綠對決進行調查，當柯文哲未參選時，賴清德以44.4％領先，侯友宜39.6％緊追在後，另有16％未明確回答。若由郭台銘代表藍營參選，賴清德以46.3％領先，郭台銘獲得36％，另有17.7％未明確回答。兩相對照，侯友宜39.6％對上郭台銘36％，侯領先郭3.6％。

▲▼4月總統大選民調資料。（圖／震傳媒提供）

最後針對國民黨派誰參選總統比較有機會勝選，震傳媒民調指出，侯友宜以35.3％拔得頭籌，郭台銘獲得19.4％，盧秀燕0.2％，韓國瑜2.7％，朱立倫1.9％，馬英九0.3％，王金平0.1％；另有11.3％認為全部都沒有機會勝選，還有28.8％未明確回答。

本次民調由震傳媒委託畢肯市場研究股份有限公司（委由戴立安協助問卷設計），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，於4月13日至4月14日，以電腦輔助電話訪問方式，經等比分層隨機抽樣，成功完訪1071人，並採比例估計法依內政部公布2023年3月民眾性別、戶籍、年齡資料，逐項重複進行連續性修正，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲4月總統大選民調資料。（圖／震傳媒提供）