男子愜意躺椅　突「與黑熊對看3秒」嚇傻！熊熊反應令人意外

記者張寧倢／綜合外電報導

北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）一名男子日前在自家車庫的躺椅上休息，身旁突然竄出黑影，怎料轉頭看到一隻黑熊站在面前，嚇得他全身瞬間抖了一下。男子與黑熊四目相接3秒後，最後結局竟是黑熊「氣勢弱掉」轉身逃跑。男子將監視器畫面上傳網路後引發熱議，他還因此接受多家媒體採訪。

▲美國男子在家門外與黑熊四目相交，互看3秒後，結局令人訝異。（圖／翻攝自Facebook／David Oppenheimer）

根據CNN與WLOS報導，奧本海默（David Oppenheimer）11日結束工作後在自家戶外休息，斜臥在躺椅上滑手機，他聽見門鈴系統警示聲，發出「探測到運動物體」的警示聲，「我回頭看了看，什麼都沒發現，但大約1分鐘後，那隻熊出現了，幾乎就在我的面前。」

門鈴系統錄影功能完整拍下了奧本海默和黑熊「眼神交流」的3秒鐘，人、熊雙方彼此都被嚇得不輕。奧本海默嚇到抖了一下，瞬間抓緊膝上的抱枕，全身僵硬。而黑熊則向後退了好大一步，耳朵轉向朝前方，一動也不動地觀察人類反應，並與奧本海默對視，然後迅速轉身逃跑。奧本海默認為，可能是因為這隻黑熊相對仍較年輕，牠發出一點聲音後就跑開了。

奧本海默回憶當下，那一刻「我們進行眼神交流，我心裡在想，我不應和一隻熊眼神交流，但我們卻正在對看，我不確定下一步該怎麼做。」

奧本海默說，他住在北阿什維爾15年了，野熊在白天出沒社區次數越來越頻繁，但「牠們一般都很平靜，鄰居們已經習慣了和牠們一起生活。」他還指出，影片中的黑熊也不算「陌生面孔」，這隻熊近日曾出現在他家幾次，包含事發當天早上，翻查垃圾桶，還有從「防熊」餵鳥器中偷了食物。

根據北卡羅來納州野生動物資源委員會說法，黑熊個性通常很害羞，對人類沒有攻擊性，目前該州未曾傳出黑熊無故襲擊人類的案例。援助組織Help Asheville Bears的成員威廉斯（Jody Williams）表示，影片中的黑熊只是在確認庭院有沒有食物，「那隻熊不會把你當作食物，比起你害怕牠，牠更怕你。」並呼籲民眾不要在外放置食物、寵物飼料，不要讓熊養成進入住家區域的習慣。