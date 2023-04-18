　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

▲▼ 美國國務卿布林肯於G7外長會議會後記者會。（圖／路透）

▲ 美國國務卿布林肯於G7外長會議會後記者會。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

七大工業國集團（G7）外長會議在日本長野縣輕井澤町閉幕並發表聲明，重申作為國際社會安全繁榮不可或缺要素的台灣海峽和平穩定重要性，並挺台參與世界衛生大會（WHA）等。

16日晚間開幕的G7外長會議今天閉幕並發表聯合聲明。日本媒體指出，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表有爭議的台海言論後，G7外長聯合聲明（簡稱聲明）顯示對中國的擔憂，發布口徑一致的訊息。聲明將成為今年G7輪值主席國日本5月在廣島主辦G7領袖高峰會的重要參考。

聲明指出，包含俄羅斯對烏克蘭持續進行的侵略戰爭在內，在因應國際體系受到重大威脅之際，G7強調堅強團結。對於氣候變遷、污染、生物多樣性的損失、健康及糧食及能源安全保障等全球課題，為了尊重聯合國憲章、堅持並加強基於法治的自由且開放的國際秩序，G7會共同行動。

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲ G7外長會議在輕井澤舉行。（圖／達志影像／美聯社）

針對中國的部分，聲明記載：「我們認知到向中國直接表明我們憂慮的重要性」，「我們再度確認作為國際社會安全繁榮不可或缺的台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決」。

聲明指出，有關台灣，G7成員的基本立場（包括曾表明的「一中政策」）未改變。在國家地位非必須條件的情況下，G7支持台灣身為觀察員或受邀有意義地參加世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術會議。國際社會理應可從所有夥伴的經驗受惠。

聲明記載，有關新疆維吾爾族及西藏等的人權被指遭受中國侵害一事，G7持續對此表達憂慮。對於香港的自治權及自由持續遭到侵蝕，G7再度表達憂慮，要求中國遵守中英聯合聲明及香港基本法等的國際承諾及法律上的義務。此外，也要求中國有義務遵守維也納外交關係公約及維也納領事關係公約。

針對全球性課題，聲明指出，世界上不管是何處，強烈反對試圖以武力或威脅片面改變和平穩定狀況，也禁止為了片面併吞領土而派出正規或非正規軍隊的行徑。

聲明記載，對於氣候變遷、生物多樣性、世界衛生安全保障及性別平等全球性課題及共同關心的領域，G7了解與中國合作的必要性。

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲ 7國外長圍繞圓桌而坐。（圖／路透）

G7再度要求中國身為國際社會負責任的一員而行動。G7準備好透過對話建立具有建設性且安定性的關係，以互利的方式恢復世界經濟及人員交流。確保透明、可預測、公正的商務環境有利於包含中國在內的國家。

針對俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，聲明強調，G7再度以最強烈的言詞譴責，要求俄羅斯即刻且無條件從烏克蘭撤出所有的軍隊及裝備。G7將盡可能對烏克蘭提供必要的支援，並且加強制裁俄羅斯。

G7重申自由且開放的印度太平洋的重要性，G7成員在印太地區將加強合作，並將與東南亞國家協會（ASEAN）各國一同努力。此外，也重視與太平洋島國的夥伴關係。

在有關裁減軍備、核武不擴散的議題，聲明指出，G7強烈要求中國應提升有關核武政策、計畫、能力的透明性以促進穩定。G7的安全保障政策是認為核武是為了基於國防、抑止侵略並防止戰爭及威脅。

這次G7外長會議由日本外務大臣林芳正主持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）、義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）等G7各國外長，以及歐盟對外事務部（EEAS）副秘書長莫拉（Enrique Mora）出席。（編輯：郭中翰）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
本土猴痘+13分布4縣市　疫調曝「2管道」感染風險高
快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤戶政事務所登記
57萬名股東注意！群創不配股利　減資每股退0.5元
獨／桃園人妻逼跪甩夫4巴掌　背後原因曝光
183Club解散內幕！　他遭隊長開嗆「質疑帳目」：覺得自己
台北旅館住1晚　3個月後「流出偷拍片」她氣炸：很噁心
「出櫃隔年閃婚」交往1天點頭嫁　女星突宣布4年婚斷
郭台銘、侯友宜拉近中　最新民調曝
法航447班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長會議聚焦中國對台施壓　警告俄國動用核武「後果嚴重」

首爾國三男學生「持水果刀」砍傷女同學　逃離學校後墜樓亡

法國航空447號班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

密件再爆新料！美續監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍了

普丁上前線了！視察赫爾松與盧甘斯克　會見軍方聽取報告

中一次不夠看！強運母子檔「同組號碼」連中3次樂透　爽贏915萬元

瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長會議聚焦中國對台施壓　警告俄國動用核武「後果嚴重」

首爾國三男學生「持水果刀」砍傷女同學　逃離學校後墜樓亡

法國航空447號班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄

密件再爆新料！美續監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍了

普丁上前線了！視察赫爾松與盧甘斯克　會見軍方聽取報告

中一次不夠看！強運母子檔「同組號碼」連中3次樂透　爽贏915萬元

瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

民宅半夜4點廚房燒了！20歲男女一度困陽台　勇消搜索救人

吃素更方便！東森購物「蔬食餐盒」　19日電視開賣

真的鍍金了！　K金回收專門店連續攻佔台中2間大角店

詐團掌握個資！檢察官：十幾年前就接過「刷卡設定錯誤」假客服電話

抓住黃金治療期！花蓮男健檢揪出肺癌　醫：早發現存活率高

歐告每天早晨第一件事「找阿公請安」　頭塞懷裡討抱抱：我起床囉

快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤南港戶政事務所登記

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星　合演周迅一夕爆紅

屏東單車婦過馬路…遭右轉大貨車撞倒！下半身多處骨折送醫

徐榛蔚、傅崐爭取富里站增停對號列車　獲台鐵公司同意

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

即／布林肯：美外交使團在蘇丹遇襲

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

16歲男接弟妹按錯門鈴　被男屋主開槍爆頭

美國新研究證實：做好可多活8.9年

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

更多熱門

相關新聞

G7外長會議聚焦中國對台施壓

G7外長會議聚焦中國對台施壓

七大工業國集團（G7）外交部長會議在日本輕井澤舉行，18日會後發表聯合聲明，稱G7外長團結程度前所未有，同聲批評中國對台加大施壓，以及俄羅斯揚言在白俄羅斯部署核武、對烏克蘭發動戰爭。

韓國3男持水果刀砍傷女同學　墜樓輕生亡

韓國3男持水果刀砍傷女同學　墜樓輕生亡

密件曝美監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍

密件曝美監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍

美母子檔「同組號碼狂中3次」樂透贏915萬元

美母子檔「同組號碼狂中3次」樂透贏915萬元

美13歲少年拍TikTok狂吞6倍藥！全身抽搐死

美13歲少年拍TikTok狂吞6倍藥！全身抽搐死

關鍵字：

G7北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面