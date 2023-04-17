郭台銘、侯友宜誰披藍袍戰2024？　國民黨立委湧不同聲浪

▲曾銘宗透露稍早的黨團會議，多數立委盼黨中央五月就徵召侯友宜，直言不宜再拖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較民進黨2024總統提名已確定由賴清德定於一尊，國民黨目前才進入第二階段整合泛藍，秘書長黃健庭表示「現在就是郭台銘、侯友宜2選1」。對此重大抉擇，黨團總召曾銘宗、立委鄭麗文都認定侯友宜是「最強母雞」，呼籲早日徵召侯；而金門立委陳玉珍則堅持以民調決勝負，並認為目前進展沒有拖延；顯然藍營立委意見分歧，值得密切觀察。

對於郭台銘、侯友宜誰適合代表國民黨出戰2024，曾銘宗今（17）日表示，侯友宜日前在嘉義高中致詞稱「守護中華民國，捨我其誰」，這可以說是百分之百正式表態，而民進黨也於上週三正式提名賴清德，所以黨團主張，國民黨是一個有制度的政黨，既然採取徵召制度，那就趕快徵召現階段最強的母雞，就是侯友宜，趕快徵召！

鄭麗文今天也說，早日徵召侯友宜是黨員的心聲，現在已經4月中，國民黨確定採行徵召制已有一段時間，黨內希望簡化徵召提名程序，不用初選，而現在國民黨最強母雞就是侯友宜，黨內態勢明確，「所以還在等什麼？不要再蹉跎了！」她強調，侯友宜「一枝獨秀、非侯莫屬」，早一步確立只會有助於團結，越是懸而不決，反而徒增很多不必要揣測，讓大家以為國民黨暗藏玄機，這才是不團結的來源。

陳玉珍則表示，現在的提名進展沒有拖延，因為很早就宣布6月18日之前就會公布人選，這沒有晚於歷年的提名時間，所以沒有一拖再拖的情形。她也說，秘書長黃健庭講得很清楚，第二階段徵召是整合泛藍的階段，會徵召最強人選，兩位主要候選人就是郭台銘跟侯友宜，到時看誰民調高就徵召誰。她強調，整個過程一定公開透明，而且沒有拖延，也不用照著民進黨腳步走，到時候會讓大家知道結果。