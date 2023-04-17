民進黨批侯友宜「答非所問」　誠實回答錢從哪來？

▲民進黨發言人張志豪（右）今天提出3點提問詢問新北市長侯友宜。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

媒體人羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，侯17日回應「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」。對此，民進黨發言人張志豪批評侯氏空話「答非所問」；他也說，國民黨主席朱立倫2014年當年是新北市長，針對外界質疑與爭議，也應該主動出面釋疑。

侯友宜於15日晚間出手勸退新北市議員劉哲彰投入新店區立委初選，未料卻遭羅友志爆料，2014年侯曾表示「這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬」等語搓圓仔湯，引發輿論譁然。侯今早受訪說「台灣是民主法制國家，台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」。

對此，民進黨發言人張志豪批評，從侯友宜受訪的回應內容及態度，看來就是既心虛且傲慢，一貫的侯氏空話，一再的閃躲迴避，根本答非所問，始終不回應外界質疑與爭議，請誠實回答是否好好喬事？錢從哪來？

張志豪強調，侯友宜必須清楚認知這是「法律問題」，不是「政治問題」，依據羅友志的爆料內容，除涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》最重可判10年徒刑的「搓圓仔湯」條款，也涉嫌違反《政治獻金法》，最重可處3年徒刑，請侯友宜敢做敢當，出面誠實說明。

張志豪並重申3項疑問，隔空詢問侯友宜：第一，在2014年擔任副市長期間，是否有因為選舉請羅友志到新北市府見面；第二，侯友宜當時是為了誰操盤？是朱立倫？還是如羅友志所說，是「某高層屬意人選？」；第三，該500萬元資金從何而來？