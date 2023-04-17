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「蝦子才端上桌」準婆婆怒走人　全家傻眼！媒人嗆：婚事免談了

▲蝦子,蝦料理,剝蝦。（圖／記者黃稜涵攝）

▲男友媽看到蝦子上桌，氣得當場走人。（示意圖／記者黃稜涵攝）

網搜小組／劉維榛報導

蝦子到底招誰惹誰了？一名準人妻透露，未來婆婆對蝦子過敏，但談婚事時，不知情的原PO爸爸卻點了一道蝦子，氣得未來婆婆玻璃心走人，就連原PO爸媽道歉也不肯原諒，後來媒人直言這樁婚事免談了。後來男友要原PO別多想，乾脆兩人登記就好，一番話讓原PO反問，難道以後就沒有婆媳問題嗎？

一名女網友在《匿名公社》表示，男友媽因為對蝦子、甲殼類過敏，因此男友以前都不曾吃過蝦子或螃蟹，直到長大與朋友外食，才發現蝦子這麼好吃。身為蝦控的原PO則笑虧，平時小倆口約會地點就是海鮮快炒店。

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原PO也補充解釋，就連她一家人也非常愛吃蝦，沒想到悲劇來了，近日兩方家庭要談婚事時，爸爸特地訂了有名餐廳，菜單上就有蝦子，結果男友媽一看到蝦子上桌後，表情180度大改變，甚至氣得起身走人。

當下，男友爸與原PO爸媽趕緊上前致歉也沒有用，男友還反過頭指責原PO的不是。原PO見狀也直呼委屈，「沒提前告訴我，我怎麼會知道...怎麼會全怪在我頭上？」

事後，媒人直接告知「婚事不用談了」，而男友媽哭著大罵不受尊重。對此，原PO直言太誇張，也不禁反酸「不去當演員都可惜了！」

目前進展是，男友認為不管媽媽了，乾脆直接登記就好。然而原PO認為，結婚是兩家人的事，難道直接登記，以後就沒有婆媳問題嗎，「輕飄飄一句話讓我也開始懷疑...當初這麼會愛上這個智X？」

底下網友也看傻回應，「妳媽是對『甲殼類空氣過敏』喔，笑死」、「呃...酒席就來個滿漢海鮮餐，全部都帶殼的」、「一道蝦料理不要吃..不會怎樣吧？這種婆婆真的是怪人，嫁過去應該會很辛苦」、「有『蝦』到」、「他媽也真有事，幾十歲的人也該懂得人情世故，親家怎會知道妳個人的飲食禁忌」、「是不是沒上帝王蟹跟大龍蝦？」「老公主病得真可怕」。

▼網友咋舌一片。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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