曾格爾喊非小三！人夫全招了　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

▲人夫陳姓富商上月27日出庭作證，承認和曾格爾有親密接觸。



圖文／鏡週刊

有「登山女神」之稱的曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，導致形象重挫，她日前高調反擊，要求元配勿顛倒是非。本刊取得岳姓元配提告的訴狀截圖，顯示陳姓富商與曾格爾在三二行館過夜隔天，不但提醒曾要吃事後藥，二人還以iMessager勾串說詞，「如果真的是這樣，請說當晚我們吃完3小時的飯就回去了」「只有在外面喝一杯咖啡，因為也沒時間」「一定要導向是誤會」，相關對話截圖已全部提交法院，加上富商出庭坦承與曾格爾有「親密接觸」，在在都打臉曾格爾未與人夫在外過夜的說詞。

本刊掌握，曾格爾律師當天大動作提出曾與陳姓富商的對話截圖作為證據，指陳傳訊息給曾說：「我連妳的手都沒牽過，也沒親過嘴，那天妳根本也沒留宿，哪來的上床」，強調兩人之間清清白白。

▼人夫和妻子坦承與曾格爾發生親密關係，並允諾會到法庭作證。



▼人夫對和曾格爾發生親密關係，和妻子道歉。

但陳姓富商當天出庭作證，不僅承認在三二行館和曾有「親密接觸」，也詳細描述和曾的親密互動過程，並解釋那則訊息「真正的意思」，並非如字面所述。

據了解，法院已收到元配律師的最新訴狀，除了不再同意不公開審理的聲請之外，也同時遞狀聲請一份尚未曝光的關鍵證據，一旦浮出檯面，很可能成為壓垮曾格爾的最後一根稻草。

v▼曾格爾拿出人夫傳送的訊息，企圖自證清白，但被人夫打臉解釋，這只是掩蓋事實的說詞。



針對人夫在出庭作證和曾格爾有親密接觸，曾格爾回應表示，上次對方公開說有發生關係，而這次對方陳姓人夫出庭作證，又改口說 有接觸但沒有性行為，也沒有同住，證詞都有書記紀錄，「岳啟儒(指正宮)他們主動靠近我，現在卻提出 損害賠償告訴，我沒拿他們的任何錢，銀行查詢都能證明，更不可能跟那男的發生關係」。

▼曾格爾的父親曾國良（中）出庭作證稱女兒有回家，並未留宿三二行館。



曾格爾並提供對話截圖指出，正宮早就在私訊中威脅她，「我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」要脅要以公關專長對付她，曾格爾說：「他們是真正的惡劣，至今我從來沒有主動要跟任何人有爭執，爬山的時間都不夠了。」



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