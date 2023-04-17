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曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾日前拍影片企圖澄清不倫事件及登山爭議。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾日前拍影片企圖澄清不倫事件及登山爭議。

圖文／鏡週刊

有「登山女神」之稱的曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，導致形象重挫，她日前高調反擊，要求元配勿顛倒是非。本刊取得岳姓元配提告的訴狀截圖，顯示陳姓富商與曾格爾在三二行館過夜隔天，不但提醒曾要吃事後藥，二人還以iMessager勾串說詞，「如果真的是這樣，請說當晚我們吃完三小時的飯就回去了」「只有在外面喝一杯咖啡，因為也沒時間」「一定要導向是誤會」，相關對話截圖已全部提交法院，加上富商出庭坦承與曾格爾有「親密接觸」，在在都打臉曾格爾未與人夫在外過夜的說詞。

曾格爾遭控介入陳姓富商與公關女強人岳姓元配的婚姻，遭提告求償200萬元，台北士林地方法院上月底開庭，陳姓富商穿著黑色西裝搭配白色襯衫、戴著墨鏡低調以證人身分出庭，曾格爾父親曾國良為了證明女兒的清白也出庭，反控富商夫婦設局，若不撤告一定會反告富商夫婦。

▼人夫陳姓富商上月27日出庭作證，承認和曾格爾有親密接觸。

人夫陳姓富商上月27日出庭作證，承認和曾格爾有親密接觸。（小圖翻攝自陳姓富商臉書）

這場官司儘管雙方同意以維護隱私為由，經曾格爾律師聲請不公開審理，但本刊掌握，法庭上雙方你來我往，針對曾格爾當晚是否在三二行館泡湯過夜，數度針鋒相對。

▼曾格爾過去就曾到三二行館住宿，還打卡留影，看來很喜歡這個地方。

本刊掌握，岳姓元配提告的訴狀顯示，曾格爾與陳姓富商不倫戀被元配發現後，兩人曾透過iMessage互傳訊息，演練如何統一對外說詞，曾格爾要求人夫「如果真是這樣的話，請說當晚我們吃完3小時的飯，你就回去了…」人夫則回：「好啦，我先趕快把我們通話全部刪掉，我忘了這個號碼也是她（元配）申請的。」曾格爾說：「你就說我後來臨時有事然後取消，只有在外面喝一杯咖啡，因為也沒時間。其實很好講，稍微冷靜下來想一下，很多方式可以說」「你一定要導向是誤會」等，這些「教戰對話」已形同勾串。

▼曾格爾和人夫在東窗事發後，串供想導向兩人只有吃飯。

【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

▼曾格爾教戰人夫一定要把事情導向是誤會。

【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

▼人夫提醒曾格爾要買藥吃，曾格爾還提醒要刪除訊息。

【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

此外，陳姓富商還傳訊提醒曾格爾：「昨晚沒防護，記得買藥吃」，曾則回：「一定要刪這個訊息喔。」

▼曾格爾拿出人夫傳送的訊息，企圖自證清白，但被人夫打臉解釋，這只是掩蓋事實的說詞。

曾格爾拿出人夫傳送的訊息，企圖自證清白，但被人夫打臉解釋，這只是掩蓋事實的說詞。（翻攝曾格爾臉書）

針對人夫在出庭作證和曾格爾有親密接觸，曾格爾回應表示，上次對方公開說有發生關係，而這次對方陳姓人夫出庭作證，又改口說 有接觸但沒有性行為，也沒有同住，證詞都有書記紀錄，「岳啟儒(指正宮)他們主動靠近我，現在卻提出 損害賠償告訴，我沒拿他們的任何錢，銀行查詢都能證明，更不可能跟那男的發生關係」。

曾格爾並提供對話截圖指出，正宮早就在私訊中威脅她，「我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」要脅要以公關專長對付她，曾格爾說：「他們是真正的惡劣，至今我從來沒有主動要跟任何人有爭執，爬山的時間都不夠了。」

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