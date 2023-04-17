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台女在馬國被撞「智商剩7歲」老父淚不認得　女駕駛身分曝光

▲▼台女律師在馬國被撞「智商剩7歲」老父淚不認得　女駕駛身分曝光。（圖／馬來西亞台灣商會聯合總會）

▲台女律師在馬國被撞重傷，住院近2個月。（圖／馬來西亞台灣商會聯合總會）

記者許力方／綜合報導

31歲台灣蕭姓女子2月時到馬來西亞沙巴旅遊，不幸遭撞飛昏迷，傷勢嚴重，一度沒了生命跡象，差點賠掉一條命，車禍後智商只剩7歲，高齡75歲的父親無力面對龐大醫療開銷，在外交部協助下，歷經一個半月的搶救返台。家屬代表馬國律師陳德明透露，警方調查肇事者為40多歲的女性、並未逃逸，正在釐清肇責。

馬國媒體報導，蕭女職業是律師，興趣是到世界各國旅遊，2月22日她在沙巴亞庇過馬路時被車撞飛，送醫搶救，昏迷約2周，一度沒有生命跡象，住院1個月後轉診復健及治療，直到4月初病情好轉，可以自行日常生活。

負責的黃姓醫師指出，蕭女頭部骨折出血，返台後在台北榮總接受治療，用鈦合金做頭蓋骨重建手術，並需要做神經復健，且因她從事法律工作，未來將不只需要物理治療，也需要語言治療師等。

當地警方事發後不斷尋找目擊證人，還原車禍過程。家屬代表、亞庇刑事人權與社會案件資深律師陳德明4月16日向《中央社》透露，警方調查指出，肇事者為40多歲的華裔女性，並沒有肇事逃逸，目前以「疏忽駕車致人受傷」相關法條偵辦，若屬實將面臨最重5年徒刑或馬幣5000元到1.5萬元（約台幣3.4萬至10萬元）不等罰款；累犯者最重可判10年徒刑。

女兒出國旅遊遭逢意外重傷，搶救近2個月終於能在4月8日返台，75歲的蕭老父親哭著接機時，一度認不出女兒。一家人在馬來西亞醫師陪同下，一下機就趕往台北榮總。由於蕭家並不富裕，蕭女車禍後僅剩7歲智商，未來將面臨漫長重建之路。

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