最強春雨！　全台變天時間曝

▲最新歐洲模式預測周三、周四降雨分布。 （圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，最新歐洲模式預測，入春以來最強一波春雨周三來襲，周三、周四西半部由北到南都要留意較大雨勢。

中央氣象局表示，今天（16日）各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；氣溫方面，清晨天氣仍涼，嘉義以北及宜蘭、花蓮低溫約17至21度，南部及東南部約23、24度，白天氣溫回升快速，預測西半部高溫約31度，南部近山區可達32度以上，東半部約28、29度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周一、周二環境轉乾，各地為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，周二午後各地山區亦有零星短暫陣雨；周一、周二清晨中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局提醒，周三北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；周四鋒面影響，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報，周五、周六北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中南部山區亦有局部短暫雨。

「觀氣象看天氣」臉書提到，歐洲中期天氣預報中心最新預測，入春以來最強一波春雨周三來襲，周三、周四西半部由北到南都要留意較大雨勢。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

