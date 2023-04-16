李彥秀稱和游淑慧同世代　她舉「這2人」強調：重點是作風和心態

▲游淑慧、李彥秀。（圖／翻攝自游淑慧、李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委初選競爭激烈，打著世代交替大旗的台北市議員議員游淑慧與回鍋參選立委的李彥秀也陷入膠著爭執。游淑慧16日就在臉書指出，李彥秀多次強調自己與她年紀相仿屬同一世代，但她認為是「劃錯重點」，並舉出前高雄市長韓國瑜和前台南市議員謝龍介表示，選民看的不只在於年紀，更重要的是作風和心態的不同。

「彥秀姐多次強調我們年紀相仿...屬同一世代，我想是畫錯重點」，游淑慧強調，世代問題，選民看的不只在於年紀，更重要的是作風和心態的不同，還有資源位置不要長期由特定人把持。她認為，執政需要輪替，政治才會清明；黨內需要輪替，政黨才會活力，國民黨現在需要的是一個為黨、為台灣，敢講真話、敢與民進黨爭戰的世代，過去醬缸文化中只想保住自己的政治位置，只關心自己一畝三分地的狹隘，都應該被改變。

游淑慧舉出謝龍介為例，「有人會覺得龍介仙老了該退休？有人會覺得他老派保守嗎？」，她接著提到韓國瑜2018年競選高雄市長是60歲，而陳其邁53歲，但韓國瑜的活力和熱情，遠勝以為自己穩贏的陳其邁，「他們都比我們任何人都敢戰、熱情，也貼近民意。」

游淑慧表示，初選過程會呈現自己也會交互檢驗，但團結的開始在於以誠相對，重點在於，國民黨到底要不要新陳代謝、百花齊放。她提到，從2000年後，國民黨每次敗選必喊改革，但如果人沒換、作風沒變，怎麼真正改革？「20年了，換人做做看沒那麼難。」