軍人買竹北預售屋登記女友名下　她狠斬11年情拒還頭期款挨告

▲男子跟女友說好要結婚，並且買房登記女友名下，沒想到後來雙方分手了。（示意圖／Pakutaso）

記者劉人豪／台南報導

一名陳姓志願役軍人與女友約好結婚，出錢買房並登記在女友名下，沒想到之後2人分手，女友不把買房的頭期款還他，稱男友匯到她戶頭的頭期款跟結婚無關，是要給她自由運用的，陳男提告後，法院判女友需還陳男該筆頭期款113萬6200元。

陳男指出，他跟溫女從2010年開始交往，2021年9月分手，他們在2020年10月前，約定好買新竹竹北某社區預售屋，以雙方結婚為前提由他付頭期款後，將房屋登記於溫女名下，「我的目的是跟你結婚啊！然後要一起養家啊」、「付房貸這不是我們最早前就已經說好的」，並把113萬6200元匯到溫女帳戶，但溫女拒絕結婚並分手，陳男請求溫女返還該筆款項。

溫女不否認雙方有交往以及有收到該筆款項，但認為該筆金額是陳男為證明與真心交往，並彌補對她造成感情傷害，特別選在她生日當天贈與的生日禮物，與結婚無關。



法院認為，陳男提出郵局存摺影本及溫女帳戶交易明細，購屋款項有備註「買房基金」，且於房屋買賣契約成立後，就房貸負擔討論時，陳男說「我的目的是跟你結婚啊！然後要一起養家啊」、「付房貸這不是我們最早前就已經說好的」等訊息，溫女沒質疑及回應，顯然溫女於陳男表示要帶其去下訂房屋前，已知悉同意該筆款項與結婚有關。

法院審酌，雙方分手真正原因不明，陳男給付頭期款給溫女後，溫女並未與陳男結婚，新竹地方法院認為溫女應給付陳男113萬6200元。

溫女不服上訴，認為陳男視為證明真心跟她交往，在她生日當天將房屋贈給她當生日禮物，陳男匯的錢是要給她自行運用跟結婚無關。

高等法院審酌2人曾於2019年一同挑選婚戒，陳男還向溫女單膝下跪求婚，獲溫女笑允，陳男主張2人於買房前已有準備結婚共識，而陳男給溫女頭期款金額後，雙方並未結婚，駁回溫女上訴。