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社會 社會焦點 保障人權

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫垃圾桶撿威而鋼...追出後門和小王對望

▲▼ 。（示意圖／記者李毓康攝）
▲一名人妻在東引服役時和同袍關係曖昧，還打包對方內褲裝在行李箱帶回家。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／嘉義報導

一名人妻服役時和同袍關係曖昧，不僅將小王的內褲帶回家清洗，還把他裝有身分證、提款卡等證件的背包帶回家，丈夫更指控，當他聽到小王出營時馬上衝回家，結果在家後門巷口和小王對望，回家時還在垃圾桶內翻出威而鋼包裝，總總跡象都顯示他被綠了，憤而對妻子和小王提告求償30萬元。嘉義地院審結，認為兩人侵害配偶權，應連帶賠償人夫8萬元，全案還可上訴。

人夫主張，小王與妻子是軍中同袍，去年10月22日妻子拉著紅色行李箱和小王共乘一車，可見兩人搭同一班機返台，他在家中兒童房安裝監視器，發現妻子拖著一樣的紅色行李箱回家，他翻找行李箱時，發現裡面有男性T恤和灰色四角內褲，接著他又在妻子背回家的側背包裡，找到小王的身分證、軍人身分證、提款卡等證件。

人夫還發現，去年9月20日妻子謊稱回娘家過夜，但聯絡娘家卻發現妻子行蹤不明，而他還在家裡撿到一張當晚19時18分在汽車旅館刷卡2360元的明細。他因懷疑妻子出軌，去年10月一接到朋友通知小王島休出營區，就立即衝回家查看，結果進屋發現妻子在客廳沙發上坐立難安，他走到廚房打開後門衝出巷口，剛好和離去的小王對看，他回家翻看垃圾桶，垃圾桶裡還有威而鋼的外包裝，而妻子見狀，只是在一旁冷言說「你翻啊反正又翻不到什麼，有那個東西又不能證明什麼」。

人夫又檢視妻子和小王的訊息，兩人不只互道愛你，小王還問「妳知道我最愛吃的是什麼？」、「鮑魚」，妻子也回「你應該是喜歡吃我煮的那種」、「我們回台東(小王住所)再去吃」，可見兩人長時間交往。妻子後來退伍，但仍居住在東引，小王就經常和同袍換船票，就為了與妻子搭同一船班甚至同住雙人艙房。他的家庭被破壞，提告後妻子就嚷著要離婚，就連小王打官司的律師費都是妻子出的，他身心因此大受打擊，要向兩人求償30萬元。

全案審理時，小王和人妻都否認姦情，人妻辯稱小王的衣物是付費請她幫忙清洗，另小王不小心遺失裝有證件的背包，她剛好在路邊撿到，也隨後將背包送往營區歸還，另外摩鐵是跟自己妹妹同住。而且她是完整獨立人格且享有行動自由、個人隱私的主體，並無鉅細靡遺對他人揭露自己行蹤之義務。

不過法官檢視證據，認為人妻帶小王內褲等貼身衣物、身分證件回住所，如同戀人般親密互動，已有超越普通朋友的不正常往來，不過人夫其餘指控證據不足，判兩人應連帶賠償8萬元，全案還可上訴。

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