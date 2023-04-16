2023我世新主播結合MOOD！邀全台高中職潛力主播展現自信力

▲ 主辦方世新大學主持播報社工作人員與高中職組主播評審賽後合影。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

2023世新大學全國性主播大賽「我世新主播」在經過一個多月的熱烈報名，多場高中巡迴主播校園分享會後，吸引自全台近60位高中職學生熱情參與共同在昨(15)日站上主播大賽的舞台，從中學習播報能力，展現站上舞台的自信力。，其中就有遠從花蓮、雲林以及南投前來的參賽者，只為一圓主播夢；更有同學表示，自己畢業旅行一結束就立刻趕來，希望藉此機會累積播報經驗。

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▲ 世新大學校長陳清河蒞臨比賽會場給予高中職組選手們鼓勵。

身為傳播龍頭的世新大學，多年來培育播報人才不遺餘力。揮別去年因疫情取消比賽的陰霾，今年2023「我世新主播」強勢回歸，共分為高中職及大專院校組，初賽場次則分別在4/15、4/16兩天在世新大學舉行。而今(15)日高中職組比賽一開始，世新大學校長陳清河、學務長胡全威都蒞臨比賽，給予現場選手勉勵，並期盼在場選手都能持續在築夢路上不斷前行。

不少高中職參賽者們一站上初賽舞台，便展現初生之犢不畏虎的勇氣，將各種類別的新聞化為觀眾易懂的新聞資訊，獲得四位來自業界的主播評審一致肯定。本次初賽專業評審群：華視新聞連珮貝、宋燕旻、王乃伃以及ETtoday東森新聞雲主播黃稜涵，都認為現場參賽者能夠在高中職的年紀，就勇於參加主播大賽，令人非常佩服。此外主播們也都將自己在業界第一手的播報經驗和技巧傳承給選手們，鼓勵對於新聞業有熱情的同學，都能繼續懷抱著這份初衷，期盼在未來新聞路上相遇。

▲ 高中職組選手站上主播大賽舞台挑戰自我。

本次比賽也與大學生最推薦的話題製造機MOOD合作，集結時下潮流的資訊內容，鼓勵年輕學子多多運用社群媒體展現自我。比賽獎項也與「我世新主播」合作，加碼「MOOD社群獎」將選手賽後快問快答畫面上傳在MOOD中的主播大賽帳號，展開選手人氣投票。鼓勵選手在新媒體的時代勇於展現自我，同時也能透過社群媒體隨時隨地的分享，產生互動的價值。

「我世新主播」初賽階段盛大舉行中，期待每一個勇於站上舞台的選手都能持續努力不懈，站上自己最熱愛的舞台展現自我，發光發熱。