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拜託不要女強人！4名「台清交博士」找對象條件曝光

▲4名男博士找對象，不要女強人只求溫柔婉約女。（圖／中壢美滿提供）

▲4名男博士找對象　不要女強人。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著教育普及，以及多數「女生比男生會讀書」的情形，社會上女強人越來越多。4名分別是台清交博士學位的男生到中壢區美滿服務中心找對象，要求找的對象卻不希望是女強人，而是希望找個會持家的溫柔女生，甚至不要求女生高學歷。社工人員認為，「門當戶對」當然不是指財力與物質，但學經歷相當，也是幸福婚姻的重要元素。

目前在知名科技公司擔任副理，年收入超過400萬的A男告訴中壢區美滿服務中心表示，自己每天忙著工作，回家後只希望有個溫暖的窩，一杯熱茶，一餐可口的飯，有人噓寒問暖，根本不希望另一半在職場上爾虞我詐，甚至自鶩氣揚，不願做普通家庭主婦的生活。

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B男也是台大博士，他表示，同學娶一個年收入超過200萬女強人，這個社會頂尖女生不可能在家庭中浪費太多的時間，因為如果家事及平日生活瑣事量費太多時間，那有時間管事業，更談不上成功，當然無法經營美好幸福的婚姻關係，女強人因為把過多的心血放在事業上，工作上需要她披荊斬棘，容不得她柔情萬分，久而久之會把家庭忽略了。

清大博士的C男是家族企業第二代實際經營者，媽媽只有國中學歷，卻是父親當年創業時的好夥伴，夫妻胼手胝足，以誠待人，辛苦打下事業基礎，反之，C男叔叔娶了一個一流大學畢業生，原本是一家大型公司的秘書，卻因為自視甚高，與同事不睦，夫妻也相敬如冰，後來在同事排斥下，也無法生存。

個性溫和的D男，取得交大博士畢業證書後，在學術研究機關任職，報名中壢區美滿服務中心「個別一對一」時特別聲明，不要女強人，因為他的同事娶了一個能幹的太太後發現，太太很難駕馭，簡直自討苦吃，因為孩子需要一個溫柔的母親，不是一個冷若冰霜、拒人千里之外的媽媽。D男直言：大多數男人需要的是一個溫柔的女人，而不是一個強勢的女人。

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