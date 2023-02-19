豪邁女公務員幫男同事按摩　他有反應了！申訴性騷竟吃悶虧

▲除了舉辦未婚男女聯誼，中壢美滿也成未婚男女心理諮商所在。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「吃虧就是佔便宜」是傳統長輩的說法，但用在現今社會，想當好人，不要變濫好人，大家並不喜歡吃虧，要學習明確地分辨出什麼是可以吃虧、什麼不行！桃園市中壢區美滿服務中心最近接到數起「被害人」的求助諮詢，一位已婚工程師因父親往生後，主動將台北市的豪宅送給哥哥，卻差點被拿走所有存款及股票！另名女性公務員因與男性同事打成一片、彷彿哥兒們般地相處，自己差點成性騷擾者。

中壢區美滿指出，這名已婚的工程師，因為擔心哥哥未婚，在父親往生後主動要將台北市蛋黃區豪宅送給哥哥，還簽下「放棄父親名下財產」聲明，貪心的哥哥竟連弟弟股票及其他存款均當成弟弟自動放棄的財產，讓弟弟困擾不已！幸求助中壢美滿後發現當時給是「放棄父親名下財產」，當然不包含自己財產，工程師因而取回股票及名下現金。

一名家住南部、考取公職的女生求助指出，由於男女同工、同酬，有鄉下人熱情豪邁個性的她，很自然和男同事打成一片，甚至像哥兒般相處，三個月前，一個已經有論及婚嫁女友的男同事，希望到女方宿舍聊天，雙方聊了半個多小時，男同事說他腰酸背痛，希望女方協助按摩，她也不疑有他，從頸部、頭部按摩，後來男同事要求按大腿，還轉到鼠蹊部，她也沒想太多，直到發現男同事有生理反應時，立即停手，並且向長官申訴。

但開會後認為男同事從頭到尾都沒動手，也沒有肢體觸及女方，反而是女生觸摸男生，因而認為男方不涉性騷擾，還指女方有不當觸摸！讓她氣呼呼說，吃悶虧很不甘。

靠房租貼補家用的張姓男子向中壢美滿求助，指他的房租原本一月租金一萬二，因為租屋的年輕人太太沒工作，要照料二歲孩子，因而主動將月租費降二千元，房客剛開始如期交了半年房租，後來不交房租，也不理會催繳，他想敲門找人，卻被告知租賃期間房東不能無故侵入租出去的房子，否則會觸法，只能等租約到期提告，至於半年多未收的租金，就如搬著梯子摘星星，沒指望啦！

還有，有借錢不還還嗆聲「人肉是鹹的」；男生劈腿，渣男還大言不慚，指女方不夠美，不夠溫柔，讓女生暗暗切心；還有人為了避免爭執、害怕衝突，選擇隱忍、退讓、委屈，面對別人的無理言行，無法自在的做自己、表達自己，因而被「情緒勒索」，卻不知道怎麼改變而求助。

中壢美滿表示，吃虧是一種策略，但要有一個基本底線，吃虧的人應該明確知道什麼虧可以吃，什麼虧不能吃，而不是單純做一個事事都吃虧的濫好人，如果你被情緒勒索者，更要學會改變。