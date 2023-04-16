女外送員給餐手狂抖！他近看當場笑了　狠酸：小王不是很有錢？

▲示意圖，非當事人亦與本新聞無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人懶得出門就會使用外送點餐，但沒想到外送員竟是熟人。一名網友表示，日前叫了外送，但外送員送達時卻不發一語，手還一直抖，仔細一看才發現竟是前妻，他見狀忍不住狠酸「小王不是很有錢嗎？」不過也嘆說，和前妻說完話已經沒有胃口吃飯了。

「神奇了我的天！」原PO在匿名公社發文透露，日前打開手機叫外送，但外送員抵達時卻一句話都不說，拿餐的手也不停顫抖，他近看才發現，對方竟然是離婚不到1年的前妻。由於當初2人分開時，女方曾嫌棄他是「萬年課長」，都賺不到錢沒出息，因此他看到對方的現況，忍不住酸說「怎麼？小王不是很有錢嗎？不是開BMW嗎？」「小孩不要，硬要跟小王跑，現在怎麼在跑外送？」

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不過原PO想到前妻和小王跑掉後，小孩已經將近一年沒有看到媽媽，因此也提醒「妳對小孩的探視權一直都在，孩子們也一直都在等（妳）」。不過前妻卻充耳不聞，找了錢就想要離開，他忍不住大聲詢問，「妳都不會想小孩嗎？」結果對方卻回「我想他們幹嘛？」他頓時像是被狠狠揍了一拳，「唉，沒胃口吃飯了」。

文章曝光後，網友紛紛表示「好強，愛面子拉不下臉，邊騎車一定邊哭」、「在你面前裝無情裝狠心，看來她也沒臉見自己小孩」、「這種人無情無義就不用理她了」、「好好栽培小孩，有小孩陪伴也是件幸福的事」，但也有人認為，「說不定只是無聊跑跑外送」、「怎麼？在你眼中外送員是很低賤的工作嗎？自食其力而已，比詐騙的好100萬倍吧？」