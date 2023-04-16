　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女外送員給餐手狂抖！他近看當場笑了　狠酸：小王不是很有錢？

▲▼女外送員（示意圖／非當事人／記者蔡佩旻攝）

▲示意圖，非當事人亦與本新聞無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人懶得出門就會使用外送點餐，但沒想到外送員竟是熟人。一名網友表示，日前叫了外送，但外送員送達時卻不發一語，手還一直抖，仔細一看才發現竟是前妻，他見狀忍不住狠酸「小王不是很有錢嗎？」不過也嘆說，和前妻說完話已經沒有胃口吃飯了。

「神奇了我的天！」原PO在匿名公社發文透露，日前打開手機叫外送，但外送員抵達時卻一句話都不說，拿餐的手也不停顫抖，他近看才發現，對方竟然是離婚不到1年的前妻。由於當初2人分開時，女方曾嫌棄他是「萬年課長」，都賺不到錢沒出息，因此他看到對方的現況，忍不住酸說「怎麼？小王不是很有錢嗎？不是開BMW嗎？」「小孩不要，硬要跟小王跑，現在怎麼在跑外送？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO想到前妻和小王跑掉後，小孩已經將近一年沒有看到媽媽，因此也提醒「妳對小孩的探視權一直都在，孩子們也一直都在等（妳）」。不過前妻卻充耳不聞，找了錢就想要離開，他忍不住大聲詢問，「妳都不會想小孩嗎？」結果對方卻回「我想他們幹嘛？」他頓時像是被狠狠揍了一拳，「唉，沒胃口吃飯了」。

文章曝光後，網友紛紛表示「好強，愛面子拉不下臉，邊騎車一定邊哭」、「在你面前裝無情裝狠心，看來她也沒臉見自己小孩」、「這種人無情無義就不用理她了」、「好好栽培小孩，有小孩陪伴也是件幸福的事」，但也有人認為，「說不定只是無聊跑跑外送」、「怎麼？在你眼中外送員是很低賤的工作嗎？自食其力而已，比詐騙的好100萬倍吧？」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／發生規模4.1地震　最大震度4級
張育成首轟出爐破低潮　紅襪教頭說話了
百萬網紅是世紀渣男！　逼妻「吃藥3P」拍片
26歲韓女星陳屍家中　「生前最後貼文」離奇消失
永和出現綠鬣蜥！「比機車大隻」當地人呆了　實際體型曝
年初才喪子　女兒病逝前叮嚀：叫爸爸要吃飯
快訊／中共發射衛星「飛過台灣北部上空」　火箭殘骸落點曝
桃園本土猴痘+4！全無出國旅遊史　「這類人」盡速接種疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

道理我都懂！這綠鬣蜥「比機車大隻」永和人呆了　實際體型曝

中國劃「禁航區」33班機繞飛「多5~10分鐘」　王國材：一切平安

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」！在地人嚇壞：怎麼了

中國劃「禁航區」！班機繞飛路徑曝光　得多飛5~10分鐘

女外送員給餐手狂抖！他近看當場笑了　狠酸：小王不是很有錢？

台人最常搜哪國機票？「榜單出爐」泰國擠在3　第1名不意外

國際郵件5月起68個國家「加收緊急情況附加費」　最高260元

毛豬價格逐漸下降　陳吉仲：產銷回穩「消費者可放心購買」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

揹24公斤薩摩耶搭地鐵！　牠手搭主人肩開心伸舌頭

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

蛇在主人手中緩慢脫皮　撕開聲音蘇麻過程療癒

快訊／11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

道理我都懂！這綠鬣蜥「比機車大隻」永和人呆了　實際體型曝

中國劃「禁航區」33班機繞飛「多5~10分鐘」　王國材：一切平安

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」！在地人嚇壞：怎麼了

中國劃「禁航區」！班機繞飛路徑曝光　得多飛5~10分鐘

女外送員給餐手狂抖！他近看當場笑了　狠酸：小王不是很有錢？

台人最常搜哪國機票？「榜單出爐」泰國擠在3　第1名不意外

國際郵件5月起68個國家「加收緊急情況附加費」　最高260元

毛豬價格逐漸下降　陳吉仲：產銷回穩「消費者可放心購買」

威金斯、柯瑞關鍵三分都不進　國王首輪G1驚險扳倒勇士

賴清德：選擇蔡英文路線　繼續壯大民主台灣

蘆洲中原公園髒臭亂淪賭窟！5銀髮族「近400歲」遭逮辯：一時無聊

快訊／11：26發生規模4.1地震　最大震度4級

Selina才懷孕…小7歲男友突爆發：我很委屈！　1反應讓他心冷挫敗

昨日鋒面降雨下錯地方　南部水庫進帳掛蛋、曾文水庫蓄水率僅剩11%

假投資騙面交150萬元　南警伏逮4車手

郵局明開放領6000！「5號碼」可先拿　5件事要留意

筆直台9線6年55人車禍亡　台東消防弟兄模擬救援過程逼真

沈富雄曝侯友宜「私底下另一面」　讚：不說重複的話、很少吃螺絲

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

生活熱門新聞

最強春雨！　全台變天時間曝

全台連下2天　最強春雨要來了

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

30歲女「少鹽少油」罹糖尿病　2習慣是元凶

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

他怨好市多熟食長白毛！會員見照反讚

桃園本土猴痘確診+4　全無出國旅遊史

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢

更多熱門

相關新聞

妻含小王「那根」自拍！綠夫開吉

妻含小王「那根」自拍！綠夫開吉

一名年收入約3千萬的連鎖補習班林姓業者，發現妻子竟與一名葉姓直銷員交往出遊，並在手機中找到妻子依偎著葉男、口含對方手指的親密自拍照，林男憤而對小王提告，表示造成他無心經營事業與家庭，孩子還因此行為偏差，逃家又偷竊，精神非常地痛苦，求償200萬賠償。法院審酌情節、雙分背景地位後，判葉姓小王賠償8萬元，還可上訴。

婚後抓到夫約砲　她回娘家還被嗆：別回來了

婚後抓到夫約砲　她回娘家還被嗆：別回來了

擁5房產離婚「多1女兒」　他一算綠炸

擁5房產離婚「多1女兒」　他一算綠炸

外送臭豆腐「味道像挫青賽」！孩喊：媽又點大便

外送臭豆腐「味道像挫青賽」！孩喊：媽又點大便

1單賺40元！外送員嘆拿生命換錢

1單賺40元！外送員嘆拿生命換錢

關鍵字：

外送員前妻小王離婚

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

最強春雨！　全台變天時間曝

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

全台連下2天　最強春雨要來了

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

新郎被擋1小時！紅包發光仍被堵　岳母氣到心臟病發

30歲女「少鹽少油」罹糖尿病　2習慣是元凶

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

終結低潮！張育成本季首轟出爐

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

兒子錄影逼問家產　85歲老母撥掉手機挨告

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面