開補習班年薪3千萬…老婆甜含小王「那根」自拍　他炸綠光開吉

▲年薪3千萬補教業者的妻子在外偷吃，自拍「含著那根」的照片，丈夫發現氣得提告直銷業小王求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名年收入約3千萬的連鎖補習班林姓業者，發現妻子竟與一名葉姓直銷員交往出遊，並在手機中找到妻子依偎著葉男、口含對方手指的親密自拍照，林男憤而對小王提告，表示造成他無心經營事業與家庭，孩子還因此行為偏差，逃家又偷竊，精神非常地痛苦，求償200萬賠償。法院審酌情節、雙分背景地位後，判葉姓小王賠償8萬元，還可上訴。

林男提告指出，他與妻子婚後育有3名子女，夫妻關係尚稱美滿，不料從2019年起卻變了調，妻子不斷與他爭吵、要求離婚，2021年4月10日晚上又起爭執時，他才發現妻子手機內有「含著葉男手指」的自拍合照，還有內容為「本人（葉男）與XX交往純屬個人意願，並未被引誘或脅迫。來日若發生訴訟，可以此自白書做為佐證資料，且此段感情皆由我本人主動要求…」的自白書。

妻子偷吃一事曝光後，林男身心大受打擊，他向法官陳述自己經營連鎖補習班，在補教界亦小有名聲，桃李滿天下，年收入大約3000萬元，當得知葉男與妻子行為後，整日憂愁滿面，事業也無心經營，只能強顏歡笑照顧3名子女與年邁雙親，其中對幼子更感痛苦與不捨，幼子也因家庭破碎，變得時常逃家並偷竊商家而遭社會局安置，事業家庭兩頭燒，並前往精神科看診，受精神上之痛苦及人格權遭踐踏，對葉男提出200萬元求償。

但葉男供稱，他與林妻僅為普通朋友，並肩合照現今社會非常常見，再者，是林男外遇在先、還說妻子有新對象的話會同意離婚，他為了幫林妻脫離苦海，才拍那張照片，怎料林男看了照片卻翻臉不離婚、還要脅提告，那份自白書也無法證明與林妻通姦行為，要求判決駁回。

法官認為，那張合照中林妻與葉男頭、身互靠，還將葉的手指含咬在口中，葉親手書寫的自白書也坦承2人有交往，雖難證實有性行為，但也已侵害林男配偶權。

審酌雙方財力與身分地位，侵害程度等，認為精神撫慰金以16萬為適當，而林男又與妻子達成和解，連帶賠償責任的葉男應消除一半責任，須賠償林男8萬元，全案可上訴。