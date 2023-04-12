1單只賺40元！外送員嘆拿生命換錢　台南議員提案刪除時數限制

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市外送平台業者管理自治條例第12條規定「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時」，這原本是要保障外送員工時不得過長的條文，卻嚴重影響外送員生計，因外送員每單報酬只有40多元，如要獲得最低生活保障，外送員可能要跨多平台接單，造成工時更長、外送平台與外送員關係更複雜。市議員陳怡珍接獲陳情，提案刪除第12條工時限制，並舉辦公聽會，廣納外送員的意見。

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台南市外送平台業者管理自治條例」於2022年9月22日公布施行，擔供台南市外送員的勞動權益保障，但實施之後發現其第12條：「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時」，這條文原本目的在保障外送員的工時不得超過勞基法8+4的工時，以免超時過勞，但卻造成外送員的反彈。

外送員認為，此條文法嚴重影響外送員生計，主要是因為外送員沒有最低薪資保障，報酬完全看接單數量，但1件委送單會受限路途、交通、天侯等諸多影響，每單完成時間不同，一旦限制工時，會造成外送員為維持生計，必須跨1至2個外送平台接單，以能符合12條的法規規定，且外送員與外送平台間，是屬承攬關係或僱用關係尚未定論，一旦外送員跨平台接單，更傾向「承攬」關係，對外送員勞動權益更是雪上加霜，以目前每單報酬僅40多元而言，要達到基本生活工資不是更要拼命接單，對以機車為外送工具的外送員來說，生命更飽受威脅。

外送員強調，第12條條文對外送員而言，在尚無最制定最低薪資保障的情況下，無疑是嚴重傷害權益，況且這項工時限制除台南市外，全國有制定外送員自治條例的新北市、高雄市均無列入工時限制。

台南市議員陳怡珍接受外送員陳情後，提出「外送平台管理自治條例修正案」，打算修法刪除第12條，並於4月11日在市議會舉行「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，除提案人陳怡珍外，由市議員蔡育輝主持，市議員周嘉韋、台南市勞工局長王鑫基、市府及議會法制單位代表、外送員工會代表、學者專家及外送員與會表達意見。

▲與會學者專家、外送員工會代表，一致認為外送員目前處於低報酬且無固定薪資保障，承攬或僱用關係不明的情況下，限制工時的確會造成外送員權益受損而影響生計。

提案人陳怡珍議員等人及工會代表、學者專家都認為在外送員最低薪資報酬尚未立法制定前，不宜限制外送員工時；勞工局長王鑫基認為，該自治條例12條立法本意是保障外送員工時避免超時過勞，但實施後在實務執行面發生問題，勞工局的立場樂意蒐集公聽會意見作為是否修法的依據。學者專家家認為，目前外送員的問題是「報酬低」，建議若刪除第12條，則需附帶決議，要求中央重視外送員報酬，全案將送市議會大會討論。

陳怡珍表示，全國約有15萬名左右外送員，台南市是唯一規定「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務時間超過12小時」的縣市，很多外送員向她陳情，因此提案刪除第12條限制工時規定，並朝制定外送員法定薪資報酬方向來努力，為外送員爭取合法權益。