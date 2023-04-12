　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1單只賺40元！外送員嘆拿生命換錢　台南議員提案刪除時數限制

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市外送平台業者管理自治條例第12條規定「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時」，這原本是要保障外送員工時不得過長的條文，卻嚴重影響外送員生計，因外送員每單報酬只有40多元，如要獲得最低生活保障，外送員可能要跨多平台接單，造成工時更長、外送平台與外送員關係更複雜。市議員陳怡珍接獲陳情，提案刪除第12條工時限制，並舉辦公聽會，廣納外送員的意見。

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市外送平台業者管理自治條例」於2022年9月22日公布施行，擔供台南市外送員的勞動權益保障，但實施之後發現其第12條：「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時」，這條文原本目的在保障外送員的工時不得超過勞基法8+4的工時，以免超時過勞，但卻造成外送員的反彈。

外送員認為，此條文法嚴重影響外送員生計，主要是因為外送員沒有最低薪資保障，報酬完全看接單數量，但1件委送單會受限路途、交通、天侯等諸多影響，每單完成時間不同，一旦限制工時，會造成外送員為維持生計，必須跨1至2個外送平台接單，以能符合12條的法規規定，且外送員與外送平台間，是屬承攬關係或僱用關係尚未定論，一旦外送員跨平台接單，更傾向「承攬」關係，對外送員勞動權益更是雪上加霜，以目前每單報酬僅40多元而言，要達到基本生活工資不是更要拼命接單，對以機車為外送工具的外送員來說，生命更飽受威脅。

外送員強調，第12條條文對外送員而言，在尚無最制定最低薪資保障的情況下，無疑是嚴重傷害權益，況且這項工時限制除台南市外，全國有制定外送員自治條例的新北市、高雄市均無列入工時限制。

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議員陳怡珍接受外送員陳情後，提出「外送平台管理自治條例修正案」，打算修法刪除第12條，並於4月11日在市議會舉行「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，除提案人陳怡珍外，由市議員蔡育輝主持，市議員周嘉韋、台南市勞工局長王鑫基、市府及議會法制單位代表、外送員工會代表、學者專家及外送員與會表達意見。

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲與會學者專家、外送員工會代表，一致認為外送員目前處於低報酬且無固定薪資保障，承攬或僱用關係不明的情況下，限制工時的確會造成外送員權益受損而影響生計。

提案人陳怡珍議員等人及工會代表、學者專家都認為在外送員最低薪資報酬尚未立法制定前，不宜限制外送員工時；勞工局長王鑫基認為，該自治條例12條立法本意是保障外送員工時避免超時過勞，但實施後在實務執行面發生問題，勞工局的立場樂意蒐集公聽會意見作為是否修法的依據。學者專家家認為，目前外送員的問題是「報酬低」，建議若刪除第12條，則需附帶決議，要求中央重視外送員報酬，全案將送市議會大會討論。

▲台南市議員陳怡珍，接受外送員陳情，提出「外送平台管理自治條例修正案」，欲修法刪除第12條，並在市議會舉行公聽會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍表示，全國約有15萬名左右外送員，台南市是唯一規定「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務時間超過12小時」的縣市，很多外送員向她陳情，因此提案刪除第12條限制工時規定，並朝制定外送員法定薪資報酬方向來努力，為外送員爭取合法權益。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郵局將開放領6000　「身分證尾數」分流順序一次看
陶晶瑩爆和李李仁恩愛過程！　羞認第二胎「自己爬上去的」
快訊／教授王高成墜樓亡相驗結果出爐！　妻崩潰認屍領回遺體
快訊／台版柬埔寨「再逮7人」　副手泰勒、帳房西利亞聲押禁見
獨／內湖掃射風向轉了！30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊
台海浮屍潮最新數據曝！　4女找嘸遺體
嘉義雞排名店漲到85元　業者：雞肉真的太貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爭鮮「阿嬤級員工」怪力狂搬7盒飯！年齡曝光萬人驚呆：我90歲了

陸出現首例人類染H3N8死亡個案！羅一鈞：已提升旅遊疫情警示

缺藥平台首兩週通報22件　肺癌新藥「羅思克膠囊」將採專案輸入

公路客運也喊漲！估可漲9%　不排除補貼票差凍漲「納月票優惠」　　

1單只賺40元！外送員嘆拿生命換錢　台南議員提案刪除時數限制

不是愛愛！情侶「親密1舉動」每天都想要　妹子羞喊舒服

夢遊看到「阿祖床淹水」！媽帶她收驚…神明警告：誰死都不知道

放晴2天周末變天！一天內「跌10度」　全台都在雨區範圍

中國對台設「禁航區」衝擊70%航班！業者：恐增飛行時間、班機延誤

獨／2百公斤籃車重壓郵局外包人員　驚悚瞬間曝光！工會要求改善

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

爭鮮「阿嬤級員工」怪力狂搬7盒飯！年齡曝光萬人驚呆：我90歲了

陸出現首例人類染H3N8死亡個案！羅一鈞：已提升旅遊疫情警示

缺藥平台首兩週通報22件　肺癌新藥「羅思克膠囊」將採專案輸入

公路客運也喊漲！估可漲9%　不排除補貼票差凍漲「納月票優惠」　　

1單只賺40元！外送員嘆拿生命換錢　台南議員提案刪除時數限制

不是愛愛！情侶「親密1舉動」每天都想要　妹子羞喊舒服

夢遊看到「阿祖床淹水」！媽帶她收驚…神明警告：誰死都不知道

放晴2天周末變天！一天內「跌10度」　全台都在雨區範圍

中國對台設「禁航區」衝擊70%航班！業者：恐增飛行時間、班機延誤

獨／2百公斤籃車重壓郵局外包人員　驚悚瞬間曝光！工會要求改善

主播王又正驚爆閃辭中天！　本人親揭真相「節目動向曝光」

不斷更新／劉俊豪神跑壘騙到投手　申皓瑋張進德敲安率隊超前

玩泰國正夯！泰式按摩買1送1、景點門票55折　用普發6000機票千元起

Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能

陸對台展開貿易壁壘調查　陸委會：徒增對業者干擾

陸對台發起貿易壁壘調查　經濟部：尚未收到通知

爭鮮「阿嬤級員工」怪力狂搬7盒飯！年齡曝光萬人驚呆：我90歲了

郵局4／17開放領6000　「身分證尾數」分流順序一次看

陸出現首例人類染H3N8死亡個案！羅一鈞：已提升旅遊疫情警示

孫盛希約會喜歡「小心機唇彩」！高爾宣自曝臭直男，只看得懂1色

爆乳按摩女直擊！北市養生館藏春色　加500元享「抓龍根」服務

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

今午後變天北東迎雨！周末雨區更廣

獨／牛排攤一桶黑水洗鐵板　大慶夜市：禁入場擺攤

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

華航乘客身體不適　傳急救不治

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」

更多熱門

相關新聞

性侵女兒「傳紙條教應訊」！狼父2度逆轉判囚

性侵女兒「傳紙條教應訊」！狼父2度逆轉判囚

台南一名父親趁15歲女兒睡在旁邊時，用手摸胸、插下體，少女驚醒後不敢大聲呼救，刻意翻身、頭撞牆壁，狼父才停下動作，直到少女自殘送醫而曝光，事後父親還傳千字紙條求女兒改變說詞。二審曾一度改判無罪，不過更一審法官認為事證明確，依故意對少年犯強制性交罪處4年有期徒刑。

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

台南89球棒隊一早出任務　警曝「猴子互打」真相

台南89球棒隊一早出任務　警曝「猴子互打」真相

台南公共運輸月票方案完成規劃

台南公共運輸月票方案完成規劃

台南續推輔具便民服務措施

台南續推輔具便民服務措施

關鍵字：

台南外送員保障報酬

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

2波全台變天　「雨更大」時間曝

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面