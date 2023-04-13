外送臭豆腐「味道像挫青賽」遭嫌廚餘！孩取餐喊：媽又點大便





▲臭豆腐是台灣非常有名的庶民小吃。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

提到國民美食臭豆腐，首先聯想到的是那份獨特「香氣」，一名外送員表示，接到一張臭豆腐的訂單，一到店家就聞到「小孩挫青賽」的味道，路上還有阿伯問他「你載ㄆㄨㄣ（廚餘）喔」，騎了15分鐘終於到達指定地點，媽媽出來取餐，小孩跟在後面喊「是大便」，媽媽頓時超尷尬。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，接到臭豆腐的訂單，到達店家時，立刻聞到「小孩挫青賽」的味道，「我沒法想像靈魂抽離是這麼突然的事」，把餐點放進箱子，一看送餐地點騎車要15分鐘，他把口罩往上拉到眼睛只剩下一條線，就立刻出發了。

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因為風很大，空氣中瀰漫中臭豆腐的味道，原PO在某個紅綠燈停下，旁邊的阿伯看著他說，「少年欸，你載噴（台語，廚餘）喔」，原PO看了一眼後說「那是人間美味，你不懂」。

▲小孩的童言童語讓原PO看傻眼。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

原PO用接近斷氣的方式騎到目的地，有個媽媽出來取餐，小孩一看到臭豆腐就大喊「是大便，媽媽又叫大便了」，原PO愣住心想「真羨慕孩子的童言童語」。媽媽用尷尬的表情，請原PO不要介意小孩亂說話，原PO也俏皮回應「噓！我不許妳這樣說，妳好好的享受美食」，便火速騎車離開。

這段臭豆腐奇遇記，掀起許多網友討論，「到底上哪兒才能買到這麼夠味的臭豆腐」、「我懂那個畫面，我兒子就是這樣的小孩」、「送一躺要洗一次包的單」、「我笑到一直發抖是正常的嗎」、「光看文字就聞到味道了」、「看文字敘述起來的感覺，應該很好吃」、「阿伯一定很讚許，你為了工作願意載ㄆㄨㄣ的精神」。許多網友敲碗店家，原PO僅透露，「在南部，那是一家幽靈廚房」。