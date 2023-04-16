出手協調讓羅明才拚連任！　侯友宜：敬佩劉哲彰成全團隊

▲國民黨新北市議員劉哲彰宣布退出大新店區立委初選，侯友宜表示，敬佩劉哲彰成全團隊。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市議員劉哲彰今（16）日凌晨拋出震撼彈，宣布放棄黨內新北市第11選區立委初選，並透露是經與新北市長侯友宜長談及對手羅明才懇託後，決定再次禮讓羅明才、忍痛退選。侯友宜一早受訪時指出，劉哲彰毅然決然決定退選，成全團隊，自己是非常敬佩劉哲彰的。

面對國民黨新北市立委初選第11選區立委初選，國民黨新北市議員劉哲彰與資深立委羅明才競爭激烈，在侯友宜出面協調下，劉哲彰幾經考量決定退選。劉在退選聲明中說，從登記初選至今，父母親沒有一天可以安心入睡，因此心中十分不捨，更擔憂倆老的身體狀況。自古忠孝不能兩全，選舉與親情之間，只能痛苦做出退讓決定，請支持者體諒他的苦衷，並曬出與侯友宜的合照。

侯友宜今日一早到貢寮區福隆出席鐵道馬拉松接力賽時表示，劉哲張原本要出來跟國民黨現任立委羅明才競爭，經過一段時間，劉考量家庭，爸爸、媽媽年事已高及團隊合作，毅然決然願意犧牲，成全團隊，大家一起共同團結面對這場選舉，自己非常敬佩。

侯友宜說，劉哲彰在新店擔任議員，做得非常的好，也得到很好的口碑，祝福劉哲彰未來更有遠大的前程。