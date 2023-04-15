　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

▲▼侯友宜會見世界自行車發起人Leszek Sibilski推廣新北市自行車友善騎乘環境。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨2024總統大選呼聲最高的人選、新北市長侯友宜12日鬆口「隨時可以上場」。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨2024總統大選人選尚未出爐，黨秘書長黃健庭昨日鬆口，「黨內態勢非常明顯，就是侯友宜市長了」，隨即又改口，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，藍營現在的問題根本不在於提名侯友宜還是郭台銘，「是已經穩定輸給賴清德，誰出來，都沒有用。」

黃暐瀚15日在臉書發文分析，國民黨的原則從未變過，就是看誰民調最高，「徵召最強的人選」，但徵召的時間大約在6月，因此現在誰強並不重要，6月徵召時「依舊民調最高」，才會是被徵召的人。

▲上週郭台銘返台再次表態爭取國民黨提名，並呼籲選民「唯一支持」。（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘上周返台再次表態爭取國民黨提名，並呼籲選民「唯一支持」。（圖／記者宋良義攝）

黃暐瀚表示，國民黨內現在最強就是侯友宜，即使郭台銘民調已經超車侯友宜，那也是「黨外更強者」，而不是「黨內最強者」，因此如果侯友宜民調一直維持第一，那麼之後進到「泛藍階段」，依舊高過郭台銘，當然就是徵召侯友宜。

黃暐瀚指出，但若郭台銘有本事在未來兩個月內，民調超車侯友宜，那麼即使侯友宜是國民黨內最強，國民黨也得考慮徵召「泛藍最強、郭台銘」，參選2024，只是「本來無一物、何處惹塵埃？」

不過，黃暐瀚話鋒一轉強調，其實現在藍營的問題，根本不在於提名侯友宜還是郭台銘，是已經穩定輸給賴清德，「誰出來，都沒有用。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
岸田文雄遇襲！「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登上推特熱搜
想養生！她吃飯「多1動作」竟緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

要1千萬或女友？殘酷2選1！　男友超霸氣「拿錢跟妳結婚」

人氣牛肉麵店超噁！肉掉地上撿起來放回去　顧客怒：看到3次都這樣

周興哲見「二條線」浪漫擁吻趙岱新　猶豫進產房陪產...「看到血會昏倒」

彰化蛋商被轟囤貨不新鮮　老闆打蛋自清：沒在怕的

「藝起發光」沒逃稅：謝謝國稅局　宋逸民喊話阿Ben「有機會聊聊」

提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

呂文婉脫口笑「妻奴」親弟翻臉！　她傻問：有這麼嚴重？

情侶旱溪夜市套中「4000元洋酒」卻給別人 　控老闆安插熟客

9歲愛女「獅吼功」讓對手失準竟遭威脅　公牛王牌：令人難過

兒子錄影逼問家產　85歲老母親「撥掉手機」被告！連檢察官都求情

鄰居曝襲擊岸田犯嫌「老實安靜」　自民黨稱：他對政治有強烈興趣

瘋狗貝「沒把湖人踢出季後賽」還先出局　洛城保住首輪17號籤

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

郭侯爭出線！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

朱立倫喊話柯文哲2024團結！民眾黨提1問

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」

王浩宇：大部分台灣人「全世界1%有錢」

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民的貢獻？

賴清德參選起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

「國民黨出老千！」　黃光芹：賴清德躺著當選、藍小雞死一堆

賴清德最脆弱要害！　郭正亮點「這兩事」：他完全不扯

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

更多熱門

相關新聞

郭台銘「周二」說清楚！訪日返台現身機場　避談國民黨推侯友宜

郭台銘「周二」說清楚！訪日返台現身機場　避談國民黨推侯友宜

已表態角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘今（15日）結束行程，約下午5點15分搭乘華航返抵國門，從松山機場步出時被大批媒體包圍，當問起國民黨共識推派新北市市長侯友宜一事，郭先是笑而不答，隨後表示「周二再說。」

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

「5大理由」讓侯能贏才這麼拚！

「5大理由」讓侯能贏才這麼拚！

關鍵字：

黃暐瀚侯友宜郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

韓84萬網紅宣佈來台定居！收台粉絲親筆信暖哭

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

岸田遇襲驚恐表情曝　防彈公事包這次開了

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

台積電工程師遭砂石車奪命　單親母告別式上淚崩

孫生突被問「比林襄還香嗎」！

郭侯爭出線！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

300粉絲擠爆A13搶看李多慧

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面