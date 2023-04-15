提名侯友宜或郭台銘「非藍營現在問題」！黃暐瀚：都已穩輸賴清德

▲國民黨2024總統大選呼聲最高的人選、新北市長侯友宜12日鬆口「隨時可以上場」。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨2024總統大選人選尚未出爐，黨秘書長黃健庭昨日鬆口，「黨內態勢非常明顯，就是侯友宜市長了」，隨即又改口，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，藍營現在的問題根本不在於提名侯友宜還是郭台銘，「是已經穩定輸給賴清德，誰出來，都沒有用。」

黃暐瀚15日在臉書發文分析，國民黨的原則從未變過，就是看誰民調最高，「徵召最強的人選」，但徵召的時間大約在6月，因此現在誰強並不重要，6月徵召時「依舊民調最高」，才會是被徵召的人。

▲郭台銘上周返台再次表態爭取國民黨提名，並呼籲選民「唯一支持」。（圖／記者宋良義攝）

黃暐瀚表示，國民黨內現在最強就是侯友宜，即使郭台銘民調已經超車侯友宜，那也是「黨外更強者」，而不是「黨內最強者」，因此如果侯友宜民調一直維持第一，那麼之後進到「泛藍階段」，依舊高過郭台銘，當然就是徵召侯友宜。

黃暐瀚指出，但若郭台銘有本事在未來兩個月內，民調超車侯友宜，那麼即使侯友宜是國民黨內最強，國民黨也得考慮徵召「泛藍最強、郭台銘」，參選2024，只是「本來無一物、何處惹塵埃？」

不過，黃暐瀚話鋒一轉強調，其實現在藍營的問題，根本不在於提名侯友宜還是郭台銘，是已經穩定輸給賴清德，「誰出來，都沒有用。」