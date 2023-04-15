郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日赴日本展開「科技經濟開拓之旅」。郭台銘今（15）日和日本眾議院議員萩生田光一會面，雙方談及台海安全以及少子化、高齡化社會等議題，郭台銘更信心喊話「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願」、「Trust me, I can do it（相信我，我做得到）」

▲郭台銘會見日本自民黨議員，聊及少子化、高齡化等社會問題 。（圖／郭台銘）

郭台銘今日在臉書發文表示，他昨天中午與日本自民黨重量級人物、眾議院議員萩生田光一會面，雙方非常愉快，收穫滿滿。萩生田光一現任自民黨政務調查會長，並曾擔任日本前經濟產業大臣，對台海安全問題表達極度憂心。

郭台銘指出，他們還聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一則表示，最近自民黨剛完成一項重要的組織改造，將有關兒童政策的局處重新整併，新設了直接隸屬首相的「兒童家庭廳」，以嚴肅的態度面對少子化危機。

郭台銘進一步表示，不管是高齡化或是少子化，都是需要長期奮戰的議題。對於所有政策，最重要的一件事就是「要有足夠的財源」。相對而言，台灣執政者在處理這兩項人口國安危機時，唯一的辦法就是「給錢補助！」這種短視近利的做法，非但無法解決問題，還會惡化問題。

郭台銘直言，「人口結構老化，勞動力下降，接著財政面臨惡化，人民生活捉襟見肘、無力養育小孩，生育率持續下降⋯⋯」這是一個可怕的惡性循環，而且影響每一個世代。他不禁要問，政府可有針對高齡化、少子化雙重危機做出診斷，提出因應之道？

為什麼年輕人不生小孩？有近六成的民眾表示經濟因素是最大的問題。因此，改變現況、增加人民收入，才是國安危機唯一的解方。

郭台銘最後強調，在企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣的，用在治理國家，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節，讓「農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業」從困境中重新站起，打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願，「使百業興旺、萬民幸福，這個任務就交給郭台銘！Trust me, I can do it.」