郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

記者邱晟軒/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日赴日本展開「科技經濟開拓之旅」。郭台銘今(15)日和日本眾議院議員萩生田光一會面,雙方談及台海安全以及少子化、高齡化社會等議題,郭台銘更信心喊話「打造第二次台灣經濟奇蹟,而這正是我的心願」、「Trust me, I can do it(相信我,我做得到)」

▲郭台銘會見日本自民黨議員,聊及少子化、高齡化等社會問題 。(圖/郭台銘)

郭台銘今日在臉書發文表示,他昨天中午與日本自民黨重量級人物、眾議院議員萩生田光一會面,雙方非常愉快,收穫滿滿。萩生田光一現任自民黨政務調查會長,並曾擔任日本前經濟產業大臣,對台海安全問題表達極度憂心。

郭台銘指出,他們還聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一則表示,最近自民黨剛完成一項重要的組織改造,將有關兒童政策的局處重新整併,新設了直接隸屬首相的「兒童家庭廳」,以嚴肅的態度面對少子化危機。

郭台銘進一步表示,不管是高齡化或是少子化,都是需要長期奮戰的議題。對於所有政策,最重要的一件事就是「要有足夠的財源」。相對而言,台灣執政者在處理這兩項人口國安危機時,唯一的辦法就是「給錢補助!」這種短視近利的做法,非但無法解決問題,還會惡化問題。

郭台銘直言,「人口結構老化,勞動力下降,接著財政面臨惡化,人民生活捉襟見肘、無力養育小孩,生育率持續下降⋯⋯」這是一個可怕的惡性循環,而且影響每一個世代。他不禁要問,政府可有針對高齡化、少子化雙重危機做出診斷,提出因應之道?

為什麼年輕人不生小孩?有近六成的民眾表示經濟因素是最大的問題。因此,改變現況、增加人民收入,才是國安危機唯一的解方。

郭台銘最後強調,在企業,時時檢視競爭力是必要的功課,同樣的,用在治理國家,政府必須檢視每一項政策,不斷調整細節,讓「農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業」從困境中重新站起,打造第二次台灣經濟奇蹟,而這正是我的心願,「使百業興旺、萬民幸福,這個任務就交給郭台銘!Trust me, I can do it.」