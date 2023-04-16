媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

▲一名女網友透露，四川來的小嬸嫁來台灣第一年，準備一桌子香辣口味菜餚祭祖，讓婆婆傻眼。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

在華人社會中，婆媳關係一直以來是難解的問題，一名女網友透露，四川來的小嬸嫁來台灣第一年，婆婆交代她祭祖要準備的食物，隨後就和小姑出門玩了，沒想到接近中午時回家，看到一桌子菜色全是香辣口味，讓不吃辣的婆家人當場傻眼。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，四川來的小嬸剛嫁進婆家第一年，某天碰上了個需要祭祖的節日，婆婆交代小嬸隔天要拜拜，要求她準備三牲，包括雞、豬、魚、幾樣菜以及水果，隨後就跟小姑出門去了。

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原PO表示，婆婆接近中午時回家，「樓上神明廳桌前就出現水煮魚、宮保雞丁、回鍋肉、魚香茄子、麻婆豆腐、辣炒高麗菜」，雖然滿滿菜餚，卻讓婆婆看了很傻眼，因為婆家人完全無法吃辣，但偏偏媳婦們都很愛吃辣，原PO也直呼「這是我覺得最讚的一次祭祖食物了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種手藝的媳婦，我喜歡」、「搞不好祖先們說『終於可以吃辣的菜餚』」；也有人幸災樂禍表示「沒辦法吃辣就自己準備啊」、「婆婆臉都綠了」、「要求的都有，只是變成媳婦喜歡的樣子，非常棒！」

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