　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦幫兒子找伴嫌女方「職務」不配　一得知背景要求見面遭拒

婦人幫兒子找伴卻嫌棄女方「不配」　後得知背景要求見面遭拒

▲婦人替兒報名配對徵婚，卻嫌棄女方工作一般，後得知是企業家獨生女，婦人後悔要再約遭拒。（示意圖／翻攝PIXABAY）

圖文／CTWANT

期盼能遇到陪你度過下半生的另一半，那緣分就非常重要，若雙方還沒機會深入了解，就先瞧不起對方，很可能因此錯失一段好姻緣。婦人透過美滿服務中心替兒子找尋另一半，結果女方是一名留美歸國的上班族，婦人嫌棄對方配不上自己兒子，一查至得知女方真實身分，要求對方見面，卻遭到服務中心社工拒絕。

婦人為了幫兒子找到另一半，從台中北上到中壢美滿服務中心尋求協助，婦人向中心社工強調，自己住在台中火車站蛋黃區，介紹給兒子的對象不能是「一般家庭」。美滿中心也盡量依據婦人要求配對，安排的女方為政大畢業後赴美留學，在美國完成學業後回到自家公司擔任行政經理，婦人兒子也願意和女方認識，但婦人卻嫌棄女子「職務」配不上自家兒子，並要求中心換人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後婦人從其他管道得知留美歸國的女方家事，雖然在自家公司從事「行政經理」一職，但是據了解該名女子是北部知名企業的「獨生女」。婦人立刻聯絡美滿中心的社工，拜託社工幫忙安排雙方可以再約時間見面，但遭到中心社工回應「可能雙方的緣分不夠」。

另一例子為33歲的護理師，被安排與一為月薪超過9萬元的公務員認識，2人也聊得很開心，但護理師卻告訴公務員2人並不合適交往。幫他們安排的社工非常疑惑，向護理師瞭解狀況，護理師表示公務員的父母都已經不在了，而且他的兄弟姊妹也都在國外，並沒有回台灣的打算，只有男方一個人。護理師期盼男方可以出身在人口較多的家庭，這樣才能有更多的資源可以共享。

延伸閱讀
馮媛甄父本票跳票害3千萬祖產遭到查封　拖累家族且擺爛不管
物價齊揚！2派克雞排又宣布漲價　網友：比便當還貴
美腿伸出月台拍照！正妹主播挨轟不怕死　鐵路警喊開罰

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
威力彩2.4億獎落台中！　業者：早就有預感了
「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐
好市多「神級玩具」大降價！　全台門市被掃光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婦幫兒子找伴嫌女方「職務」不配　一得知背景要求見面遭拒

AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」強抱掀暴動　女友冷回14字

4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

「灰姑娘玻璃鞋」過12點怎沒消失？故事Bug成靈感⋯Netflix將改編

世界地球日前夕　台南勝利國小發起「三不一要」響應飢餓三十

「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐

好市多「神級玩具」大降價！全台門市被掃光　家長讚：比二手便宜

一天2狀況！長榮航空班機滑行「插銷忘移除」　延誤25分鐘起飛

電扇先別急著開！「多一步驟」延長使用壽命、有效省電費

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

婦幫兒子找伴嫌女方「職務」不配　一得知背景要求見面遭拒

AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」強抱掀暴動　女友冷回14字

4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

「灰姑娘玻璃鞋」過12點怎沒消失？故事Bug成靈感⋯Netflix將改編

世界地球日前夕　台南勝利國小發起「三不一要」響應飢餓三十

「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐

好市多「神級玩具」大降價！全台門市被掃光　家長讚：比二手便宜

一天2狀況！長榮航空班機滑行「插銷忘移除」　延誤25分鐘起飛

電扇先別急著開！「多一步驟」延長使用壽命、有效省電費

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

陸戰隊4艘突擊艇現台東富岡港　居民驚：要打仗了嗎

婦幫兒子找伴嫌女方「職務」不配　一得知背景要求見面遭拒

長腿妹街頭露出不雅照瘋傳　香港人肉搜抓到正妹網紅

最愛買精品不是中國　這國爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」強抱掀暴動　女友冷回14字

廣達宣布投資15億開越南子公司　東南亞設廠第2據點

日本防衛省：山東艦戰機和直升機上周起降約210次

馬戲團2獅子表演中「逃出鐵籠」！溜到停車場四處晃　觀眾尖叫狂逃

G7外長關切台海安全　汪文斌：台灣「歸還中國」就是維護國際秩序

統一獅止敗要靠羅昂　郭郁政領軍味全挑戰4連勝

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

生活熱門新聞

好市多神級玩具大降價！家長搶翻：超耐用

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

巨蟹情緒化！12星座「缺點大公開」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

台南小學生等公車等到睡著　交通局公運處這樣說

想洗車等一下！鋒面降雨集中2天　最新「一片紫」雨區預報圖出爐

看了心疼！台南小學生「換3種姿勢」等公車

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

年輕男醫「年收300多萬」卻沒女友　女醫師4點神解！

更多熱門

相關新聞

鐵櫃詭異卡暗門前！屋主「1原因」打死不開門

鐵櫃詭異卡暗門前！屋主「1原因」打死不開門

在國外時常聽聞有人在購買房產之後，發現自家剛入手的房屋有著各種秘密。近期就有一名網友在社群網站上表示，自己剛入手的二手屋地下室中，竟然出現一個被金屬櫃子阻擋住的暗門，雖然該名網友對暗門後面的事情很好奇，但由於自家的小狗拒絕靠近這扇門，所以屋主也選擇不去開啟。

醫神解「不脫罩」4原因　網認：超中肯

醫神解「不脫罩」4原因　網認：超中肯

人類DNA藏這病毒　研究發現：能幫助抗癌

人類DNA藏這病毒　研究發現：能幫助抗癌

12星座「17~22日」周運出爐！這類人偏財運旺

12星座「17~22日」周運出爐！這類人偏財運旺

「新殺手更可怕」初期像感冒　3種人最危險

「新殺手更可怕」初期像感冒　3種人最危險

關鍵字：

周刊王中壢美滿服務中心

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻：超耐用

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

即／威力彩2.44億一注獨得　獎落台中

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

玉山金明開始申購！一次可抽2張　抽中現賺1.1萬

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

更多

最夯影音

更多
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面