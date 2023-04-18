婦幫兒子找伴嫌女方「職務」不配　一得知背景要求見面遭拒

▲婦人替兒報名配對徵婚，卻嫌棄女方工作一般，後得知是企業家獨生女，婦人後悔要再約遭拒。（示意圖／翻攝PIXABAY）



圖文／CTWANT

期盼能遇到陪你度過下半生的另一半，那緣分就非常重要，若雙方還沒機會深入了解，就先瞧不起對方，很可能因此錯失一段好姻緣。婦人透過美滿服務中心替兒子找尋另一半，結果女方是一名留美歸國的上班族，婦人嫌棄對方配不上自己兒子，一查至得知女方真實身分，要求對方見面，卻遭到服務中心社工拒絕。

婦人為了幫兒子找到另一半，從台中北上到中壢美滿服務中心尋求協助，婦人向中心社工強調，自己住在台中火車站蛋黃區，介紹給兒子的對象不能是「一般家庭」。美滿中心也盡量依據婦人要求配對，安排的女方為政大畢業後赴美留學，在美國完成學業後回到自家公司擔任行政經理，婦人兒子也願意和女方認識，但婦人卻嫌棄女子「職務」配不上自家兒子，並要求中心換人。

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事後婦人從其他管道得知留美歸國的女方家事，雖然在自家公司從事「行政經理」一職，但是據了解該名女子是北部知名企業的「獨生女」。婦人立刻聯絡美滿中心的社工，拜託社工幫忙安排雙方可以再約時間見面，但遭到中心社工回應「可能雙方的緣分不夠」。

另一例子為33歲的護理師，被安排與一為月薪超過9萬元的公務員認識，2人也聊得很開心，但護理師卻告訴公務員2人並不合適交往。幫他們安排的社工非常疑惑，向護理師瞭解狀況，護理師表示公務員的父母都已經不在了，而且他的兄弟姊妹也都在國外，並沒有回台灣的打算，只有男方一個人。護理師期盼男方可以出身在人口較多的家庭，這樣才能有更多的資源可以共享。

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