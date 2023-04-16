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樹德半山夢工廠新闢百坪「美樹館」　傳奇單手畫家廖吉雄畫作進駐

▲國際知名抽象大師廖吉雄（右2）畫作進駐樹德半山夢工廠。（圖／樹德半山夢工廠提供）

▲國際知名抽象大師廖吉雄（右2）畫作進駐樹德半山夢工廠。（圖／樹德半山夢工廠提供）

記者高堂堯／南投報導

國際當代藝術大師廖吉雄年輕時因意外而失去右手，仍努力面對人生，在工作之餘投入自小喜愛的繪畫世界，50歲後拜師學畫、甚至以80高齡自美術研究所畢業，成為著名的「單手畫家」；樹德半山夢工廠近期新闢藝術品展區，開幕即與民眾分享廖吉雄的傳奇佳「畫」。

樹德企業藝術作品展覽之館區位於總部一樓百坪大廳，定名為「美樹館」，15日正式對外開幕並舉行揭幕儀式，並與尼頌詩藝術Galerie Naissance合作，邀請廖吉雄展出33幅繪畫作品，台中、南投地區藝文界人士，包括廖吉雄的恩師暨東海大學學美術系客座教授林文海、中部美術協會前理事長廖本生、陳庭詩現代藝術基金會董事長林輝堂等都到場，予以肯定和鼓勵。

▲國際知名抽象大師廖吉雄畫作進駐樹德半山夢工廠。（圖／樹德半山夢工廠提供）

樹德企業介紹，82歲的廖吉雄年輕時成績優異，因家境清寒而就讀台中商職，爾後考入公家機關，卻在服役時因一場意外失去右手，但他並未因此氣餒、淪落，反比一般人更努力、學習使用左手展開新人生，一方面從事會計作帳工作，一方面投入他自小就愛的畫畫；林文海表示，廖吉雄50歲才正式學畫、80多歲才念完東海大學美術研究所，堪稱傳奇人物。

廖吉雄說，因為少一隻手，很多人說很想拍他作畫的過程，特別是大幅畫作，「我總是回說，『碰到時，做就對了』，若是太大幅，手腳都來幫忙搬畫！」也感謝樹德企業提供如此美麗的地方展出他的作品，「東西放對地方，就對了」。

▲國際知名抽象大師廖吉雄畫作進駐樹德半山夢工廠。（圖／樹德半山夢工廠提供）

林文海指出，抽象畫其實是理性的，要經過具象畫的訓練才能走到抽象的境界；廖吉雄的現代抽象畫，擷取自沒落的台中舊城區景象、承載著時間與空間的記憶，化為「柳川追憶」、「花田迷思」等最新作品，還有「直覺刻度」、「雙魚vs處女」、「淡之頌」、「斑斕」等各時期系列作品。

▲國際知名抽象大師廖吉雄畫作進駐樹德半山夢工廠。（圖／樹德半山夢工廠提供）

樹德企業董事長吳宜叡表示，廖吉雄不向命運低頭妥協的堅持與執著，對作畫的夢想與勇氣，都符合樹德人和半山夢工廠的信念與精神，企業總部大廳藝廊開幕即邀請到廖吉雄展出作品，別具意義。

尼頌詩藝術總監張祐慈表示，這是第一次在南投地區策劃藝術展覽，除看好樹德半山夢工廠的觀光人潮，也希望藉此將藝術帶入日常休閒生活；展期到6月30日止，有興趣的民眾或遊客，歡迎事先預約入場觀賞。

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