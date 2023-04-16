遊古蹟品嚐大地料理　林務局「新野菜美學」即起至7／31展出

▲林務局與花蓮縣洄瀾灣文化協會舉辦「新野菜美學」特展。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

林務局與花蓮縣洄瀾灣文化協會再度攜手，舉辦原住民野菜文化特展「新野菜美學」，即日起至7月31日止，在台北市市定古蹟林務局保育小站登場，分享阿美族在料理與保存野菜的小撇步，帶領民眾實際品嚐野菜美味、分享私藏野菜食譜，來場「原味覺醒」的野菜饗宴。

林務局表示，本次舉辦的野菜展第二檔展覽，特別邀請有「野菜教母」之稱的花蓮縣洄瀾灣文化協會理事長吳雪月策展；從今年4月起，每個月都規劃不同的有趣主題，例如外省人與阿美族聯姻發展出的「外阿族」指尖料理是什麼？原住民與漢人藥用植物有哪些異同？傳統獻酒儀式Palimo的酒怎麼做？阿美族情人袋alofo如何製作等。

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「新野菜美學」特展位於林務局保育小站，座落在台北市金山南路二段203巷，前身為日治時期總督府山林課員工宿舍。建築本身是以呈現林業歷史為主的日本傳統房舍，展出內容則導入原住民山林知識元素，讓民眾能在親身感受古蹟建築之美的同時，深入體會人類與大自然的永續共存之道。





▲林務局與花蓮縣洄瀾灣文化協會舉辦「新野菜美學」特展。（圖／林務局提供）

「新野菜美學」特展即日起至7月31日止，每周三至周日上午9點至12點及下午1點半至5點開放，邀請民眾深度認識臺灣原住民的山林採集智慧，細細品嚐來自大地的饗宴。也歡迎各方團體或學校預約每個月的主題活動，傾聽關於野菜文化復育保種的故事，並體驗自然素材的手作樂趣。如須預約專人導覽，可至臉書粉絲專頁「新野菜美學特展」發送預約訊息，或將預約資料傳送至電郵newsssmei@gmail.com。