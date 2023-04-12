國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年





▲全台最老的阿里山紅檜巨木，樹齡1515年。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林務局今（12日）發布「國家森林遊樂區前10大巨木排行榜」，第1名為阿里山巨木群編列2號的紅檜巨木樹齡1515年，第2名為拉拉山第24號紅檜巨木樹齡1495年，大雪山小神木重新檢測後樹齡1160年則位居第7。以巨木群聞名的拉拉山，共有5棵巨木位於前10名的第2至第6名。

林務局表示，從110年起針對阿里山國家森林遊樂區內巨木群，經嘉義林區管理處委請嘉義大學研究團隊以最新的樹芯採樣技術鑑定樹齡後，拉拉山與大雪山內的巨木群，也採用相同的生長錐採樣方法，解開兩處巨木樹齡的神秘面紗。

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林務局指出，過去樹齡計算的方法有限，除了伐倒樹木直接計數年輪外，就是依循樹木的樹圍或樹徑來推估，以拉拉山樹圍13到14公尺的紅檜，過去推估的樹齡可達2700歲到2800歲；而嘉義大學研究團隊於阿里山國家森林遊樂區的調查中發現，紅檜巨木之中許多為「合併木」，即多株紅檜根盤合併一起生長，實際樹齡與原先推估差異甚大。

▲全台第2老的拉拉山巨木24號，樹齡1495年。（圖／林務局提供）

因此，嘉義大學團隊採與阿里山巨木一致的科學調查方法，從去年開始針對拉拉山國家森林遊樂區內已有編號的24株巨木進行樹齡計算，發現原先樹齡最大2800年的5號巨木，是由3株紅檜合併而成，經以其中最大株樹芯測得年齡，修正樹齡為848年；而21號紅檜巨木則是由8株合併而成，由原先估算2700年下修樹齡為1069年。

目前拉拉山巨木樹齡最大者，是24號由4株紅檜合併的巨木，樹齡為1495年。另外，胸高樹圍最大的是由4株紅檜合併而成的18號巨木，有20.8公尺，樹齡1214年，約13人才能合抱。

林務局表示，拉拉山即將於4月18日以國家森林遊樂區面貌呈現，是林務局成立的第19個國家森林遊樂區；這也是第一個由遊樂區周邊部落與林務局集聚共識，由下而上共同推動成立的國家森林遊樂區。中高海拔的森林生態環境十分適合國人於晚春初夏季節到訪。

▲國家森林遊樂區巨木排行。（圖／林務局提供）