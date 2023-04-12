　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

▲國家森林遊樂區巨木排行。（圖／林務局提供）

▲全台最老的阿里山紅檜巨木，樹齡1515年。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林務局今（12日）發布「國家森林遊樂區前10大巨木排行榜」，第1名為阿里山巨木群編列2號的紅檜巨木樹齡1515年，第2名為拉拉山第24號紅檜巨木樹齡1495年，大雪山小神木重新檢測後樹齡1160年則位居第7。以巨木群聞名的拉拉山，共有5棵巨木位於前10名的第2至第6名。

林務局表示，從110年起針對阿里山國家森林遊樂區內巨木群，經嘉義林區管理處委請嘉義大學研究團隊以最新的樹芯採樣技術鑑定樹齡後，拉拉山與大雪山內的巨木群，也採用相同的生長錐採樣方法，解開兩處巨木樹齡的神秘面紗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林務局指出，過去樹齡計算的方法有限，除了伐倒樹木直接計數年輪外，就是依循樹木的樹圍或樹徑來推估，以拉拉山樹圍13到14公尺的紅檜，過去推估的樹齡可達2700歲到2800歲；而嘉義大學研究團隊於阿里山國家森林遊樂區的調查中發現，紅檜巨木之中許多為「合併木」，即多株紅檜根盤合併一起生長，實際樹齡與原先推估差異甚大。

▲拉拉山巨木24號。（圖／林務局提供）

▲全台第2老的拉拉山巨木24號，樹齡1495年。（圖／林務局提供）

因此，嘉義大學團隊採與阿里山巨木一致的科學調查方法，從去年開始針對拉拉山國家森林遊樂區內已有編號的24株巨木進行樹齡計算，發現原先樹齡最大2800年的5號巨木，是由3株紅檜合併而成，經以其中最大株樹芯測得年齡，修正樹齡為848年；而21號紅檜巨木則是由8株合併而成，由原先估算2700年下修樹齡為1069年。

目前拉拉山巨木樹齡最大者，是24號由4株紅檜合併的巨木，樹齡為1495年。另外，胸高樹圍最大的是由4株紅檜合併而成的18號巨木，有20.8公尺，樹齡1214年，約13人才能合抱。

林務局表示，拉拉山即將於4月18日以國家森林遊樂區面貌呈現，是林務局成立的第19個國家森林遊樂區；這也是第一個由遊樂區周邊部落與林務局集聚共識，由下而上共同推動成立的國家森林遊樂區。中高海拔的森林生態環境十分適合國人於晚春初夏季節到訪。

▲國家森林遊樂區巨木排行。（圖／林務局提供）

▲國家森林遊樂區巨木排行。（圖／林務局提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋
快訊／台積電高雄設廠傳生變！　陳其邁回應了
快訊／國1嚴重追撞！聯結車頭剩一半　道路封閉
王高成墜樓亡！　最後錄影畫面曝光
快訊／大飛酒駕遭逮！　下場出爐
凸肚男「1招」誆小姐出場爽啪！　金錢豹海派怒發通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

說好懷孕就結婚！「男友聽媽1句」食言了　她苦等8個月心寒

今午後變天迎雨範圍出爐！周末雨區更廣　全台濕成「藍蕃薯」

登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

擋不住漲勢！基隆客運4路線「4／15起2波調漲」　票價貴1~10元

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

好市多1神物「變迷你版」　孩子秒嗑光！她讚：屌打市售蛋糕

讓兒童節系列活動更具意義！　南科實小響應飢餓三十人道救援

高鐵母親節增42班「4／14開搶」　再加碼8班「大學生5折孝親列車」

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

說好懷孕就結婚！「男友聽媽1句」食言了　她苦等8個月心寒

今午後變天迎雨範圍出爐！周末雨區更廣　全台濕成「藍蕃薯」

登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

擋不住漲勢！基隆客運4路線「4／15起2波調漲」　票價貴1~10元

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

好市多1神物「變迷你版」　孩子秒嗑光！她讚：屌打市售蛋糕

讓兒童節系列活動更具意義！　南科實小響應飢餓三十人道救援

高鐵母親節增42班「4／14開搶」　再加碼8班「大學生5折孝親列車」

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

李坤城生前打電話問「爺孫戀看法」　30年好友回答讓他尷尬笑了

口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

高端、防疫險兩案有何關聯　陳冲質疑：與特定部會職掌有關？

柯佳嬿《模仿犯》墜樓血妝曝光！　爆頭戲竟是過年間拍攝

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

「逃命文」出現了！　台中預售屋主大降101萬求換約

海盜船突然「脫離底座」瞬間倒塌　遊客驚嚇受困高空9人送傷

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

基本工資拚升至2.8萬　勞長許銘春：我們來努力

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

搭機坐到「超尊榮大位」　空姐竟主動搭話！

2女洗劫愛心冰箱！遭制止嗆：食物都臭酸

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

保溫瓶底部貼紙別撕掉　廠商曝關鍵功用

更多熱門

相關新聞

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與

林務局為提升社會大眾對於保安林的關注，推動以保安林所在地的傳統地名、具歷史故事意義的名稱或慣稱等來做為保安林的稱呼，希望除了制式數字編碼外，也有貼近在地的稱謂。

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

兒童節到森林溜小孩！　林務局14座遊樂區「12歲以下免門票」

兒童節到森林溜小孩！　林務局14座遊樂區「12歲以下免門票」

林務局要求六福村狒狒全植晶片

林務局要求六福村狒狒全植晶片

救國團林務局前進校園　關小幼兒園提前歡度兒童節

救國團林務局前進校園　關小幼兒園提前歡度兒童節

關鍵字：

林務局拉拉山森林遊樂區國家森林遊樂區前10大巨木排行榜

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

直擊周孝安街邊嗨玩「尺度超大」

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面