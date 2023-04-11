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「台版富士山」崩壞照曝！當地人自發撿垃圾3天　山友揭疑點

▲▼「台版富士山」苗栗加里山崩壞！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

▲「台版富士山」崩壞照曝光！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

記者許力方／綜合報導

「台版富士山」苗栗著名的加里山為熱門的登山路線，林務局發現，加里山登山步道因人潮帶來的「垃圾潮」滿地散落，慘不忍睹，當地賽夏族人農業合作社決定起身守護山林，曝光的照片讓數千名網友大喊「很可怕」、「台灣人素養真令人傷心」。

苗栗南庄的加里山因形似富士山，有台版富士山的美名，標高2200公尺，步道全長3.2公里，為苗栗最具指標性的中等難度山岳，來回需花費6至8小時，途中雲霧繚繞，登頂後景色相當優美，近年被網友票選為「台灣百大必訪步道」第3名，每逢假日就會吸引大批民眾來健行，欣賞迷霧森林的絕景。

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▲▼「台版富士山」苗栗加里山崩壞！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

▲▼「台版富士山」苗栗加里山崩壞！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

▲▼「台版富士山」苗栗加里山崩壞！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

林務局10日發文疾呼「這樣的山林，您忍心嗎？」指加里山有蓊茂柳杉人造林及闊葉林，林下更有許多蕨類和耐蔭性物種，是個宜人的好所在，但加里山登山步道吸引了人潮，更帶來垃圾潮，沉積多年的垃圾，掩蓋住山林的美麗，不僅破壞了生態，更違反了我們與大自然和諧共生的願景。

林務局說，當地的賽夏族部落「里山賽夏 PakaSan」就決定起身守護山林，連續3天清除了加里山地區內滿山遍野的垃圾，辛勞有了回饋，但維護沒有盡頭，呼籲山友一起堅守無痕山林。

林務局曝光了10張當地人在加里山清理垃圾的照片，一行約7人全副武裝，揹起一袋袋的垃圾和工具，穿梭在山林中，撿起散落的垃圾，現場堆積起的垃圾小山，包含大量塑膠袋、波浪板、寶特瓶、雨鞋，還有成箱的褐色玻璃瓶，甚至還有安全帽、桶裝沙拉油桶等。

照片吸引超過3000人按讚，大批網友感嘆「有如三流國家，連垃圾都能亂丟」、「真的很可怕」、「台灣人的素養真令人傷心」、「台灣人的生態教育有待加強」、「台灣最美的風景，就是遍地垃圾撿也撿不完」、「台灣的部份山友素質還要提升」、「印象崩壞中」。

不過不少人直指這些酒瓶應該屬於文化資產等集，有年代了，是造林時工寮拆除後留下的，並非遊客亂丟，「那不是人潮的問題」，質疑「去爬個山還帶那麽多垃圾去丟？」、「可能是被用車載去丟的」、「有些看起來根本不是登山客會帶的垃圾」。

▲▼「台版富士山」苗栗加里山崩壞！居民自發撿垃圾3天。（圖／林務局）

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