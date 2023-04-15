劉兆玄赴「台商重鎮」昆山交流　探討如何融入大陸疫後復甦

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／江蘇報導

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行，今（15）日到「台商重鎮」江蘇昆山參加台商台青座談會。他受訪時指出，此行關注如何將台商融入疫後大陸拚經濟的勢頭當中，計畫在昆山進行試點，成功後再擴大領域。

大陸全國台企聯常務副會長、昆山市台協會會長孫德聰在會上，先介紹了台商台企在昆山的情況，並向兩岸企業家峰會提出建議，例如希望昆山能比照福建平潭，按15%的稅率徵收企業所得稅。

▲劉兆玄。（圖／記者蔡儀潔攝）

在聽取台商的經營現況和困難後，劉兆玄指出，兩岸企業家峰會未來將選擇節能環保、車用電子系統、工業物聯網及智慧型製造等產業領域，在台商聚集地包括昆山，先進行兩岸的產業鏈創新合作，請台商提出合作的需求和意見，將根據台商的建議，與陸方峰會進一步研商相關的推動計畫。

劉兆玄會後受訪表示，疫後大陸積極復甦經濟，台商如何融入此勢頭並做到互利雙贏，是峰會非常重要的提議，亦寄予厚望。

劉兆玄指出，兩岸企業家峰會近期進行了若干討論，決定聚焦在清潔環保，汽車電子，工業互聯網領域，因昆山是台商重要聚集地，加上汽車電子是強項之一，因此將先在成功率較大的昆山進行試點，之後再進行擴大。

▲前經濟部部長尹啟銘。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日座談會參與的還有兩岸企業家峰會合灣方面副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、副秘書長魏可銘、中華文化永續發展基金會主任吳昱璇等；當地台商與會的有南亞集困執行副總嚴鴻成、昆山六豐機械工業有限公司執行副總黎煥文等。

據悉，劉兆玄一行9至16日前往北京、南京及昆山等地訪問，此行主要目的為出席固定每年3、4月間在南京召開的「兩岸企業家峰會雙方理事長工作會晤」，並分別與北京台商和昆山台商舉行座談會。

劉兆玄訪陸期間會見王滬寧、國台辦宋濤主任、北京市委副書記殷勇市長、江蘇省委信長星書記、南京市委韓立明書記、蘇州市委曹路寶書記和昆山市委周偉書記等人。

據兩岸企業家峰會說法，劉兆玄在在會見王滬寧、宋濤等大陸官員時，除強調台商過去30多年來對大陸經濟發展的貢獻之外，並感謝陸方推出的各項惠台措施，希陸方能加以落實，為台商帶來實實在在的利益。

劉兆玄促請陸方繼續協助台商解決在大陸經營面臨的各項困難，並提出具體的政策措施，以協助台商在大陸與大陸企業合作進行升級轉型，拓展大陸內需市場。上述各項建議均獲得陸方的正面回應。