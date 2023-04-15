賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

▲賴清德今天下午出席首場「信賴之友會」成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台南報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德15日回到政治發跡地台南，出席台南市信賴台灣之友會成立大會。賴清德致詞時再度向中國喊話說，中國應該要善待台灣，否則如何報答台商2、30年來在中國的投資、建設，解決中國許許多多社會問題？中國若攻台，如何回報台灣人民對中國的貢獻？

針對兩岸議題，賴清德今天致詞時說，「和平無價，戰爭沒有贏家」，希望中國儘速瞭解，若對台灣發動戰爭，台灣當然會直接受害，可是中國也難以承擔戰爭所掀起的全球性災難，「中國應該要善待台灣，否則如何報答台商2、30年來在中國的投資、建設，解決中國許許多多社會問題？」他說，台灣是中國大陸的最大外資，台灣對中國累積的投資金額超過2千億美金，中國攻打台灣、威脅台灣，如何回報台灣人民對中國的貢獻？

不過，賴清德依舊強調，當中國沒有放棄武力犯台，台灣必須做好準備，抵抗中國入侵台灣，除了增強自己的國防力量，也要團結民主陣營，「民進黨過去為民主打拚，我們現在要為和平打拚」，即便中國對台文攻武嚇，也不會放棄和平的立場、任何和平的機會，將秉持對等尊嚴的原則，與中國自信地展開交流。