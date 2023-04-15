看陳時中畫像很感動！王世堅否認暗諷何志偉　「畫掛好是基本尊重」

▲王世堅收到支持者寄來的陳時中與導盲犬合照的畫作。（圖／翻攝王世堅臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，議員王世堅昨貼出一張前衛福部長陳時中畫像，並強調不會把畫作隨便丟地上，被外界解讀是暗諷對手何志偉。王世堅15日澄清，一點都沒有，不曉得他什麼事情，自己跟陳時中是好戰友，他更帶領2300萬同胞打過這場防疫聖戰，基於感情和基本的尊重，都要掛在房間很重要的地方。

王世堅表示，昨天準備質詢的時候，接到支持者的電話說要送禮物，一打開「哇！原來是陳時中部長跟導盲犬！」王世堅直言，過去陳時中擔任衛福部長時職責所在，對導盲犬推廣跟照顧有很多著墨，很好的畫師臨摹了這個景象，自己先前在螢幕上看過一兩次，今天看到真跡、蠻訝異，暫時放在沙發上，大概禮拜一就會完整掛上去。

至於昨日不會把畫丟地上的說法？王世堅指出，沒有任何用意，朋友送的東西都是放起來，不然就是轉送，包含先前幾次拍賣取得的畫作，這幅畫作很棒、傳神又細膩，值得珍藏，支持者也說這是很有意義的，選舉時大家一起努力奮戰過，幾個月時間大家相處很密切，基於感情和基本的尊重，都要掛在房間很重要的地方。

媒體也追問，該說法有沒有揶揄何志偉的成分在？王世堅澄清，沒有，一點都沒有，他什麼事情我不曉得，「可以到我房間看，好朋友送來重要的畫作，我都是放在牆上，這是起碼的尊重，自己絕對沒有別的意思，請大家不要多慮。」

至於會不會覺得何志偉過去把畫放地上不尊重？王世堅指出，自己不清楚那樣的過程、無從評論，但對於同黨同志、尤其是率領大家度過防疫的指揮官，自己一定非常尊重，尤其在去年首都市長跟議員選舉，當時陳時中跟所有議員共同打過這場仗、相處非常密切，選完之後還沒有碰面致意的機會，自己蠻訝異。

王世堅表示，這幅畫作是支持者送的，他長年熱愛民主運動，在各項選舉場合經常出錢出力，專程送來自己也很訝異，當時在議事廳要準備質詢、無法當面表達謝意，還是很感謝。

王世堅直言，也感謝陳時中部長在疫情最艱困時一肩扛下，跟2300萬同胞打過這一場防疫聖戰，這部分基本的尊重是一定要的，且這幅畫很有意義，是陳時中當時推廣導盲犬，這部分非常好，也畫得很細膩。

而陳時中也在臉書貼出這張圖，王世堅連忙說，這我不知道！如果他支持我當然非常感謝，「但我不曉得這段訊息，才剛學會用智慧型手機，所以訊息不是這麼清楚。」

王世堅強調，那幅畫真的是支持者送的，不曉得陳部長有發文，他如果支持我，我非常高興，大家都是朋友、好戰友，一起打過選戰，相處的4個半月自己也對他的待人接物很有印象，對他的優點了然於胸。

王世堅回憶，當時自己也在內部會議講了一些話，最好的人設就是做自己、最好的文宣就是說實話，陳時中有很好的優點，善於化敵為友、溝通，當時一些包裝上的問題也並非他的原意，若能發揮長處，相信選舉結果會翻轉。

王世堅指出，陳時中很有肚量，從來沒有跟自己計較，「他也知道我都是實話實說，我也跟他提過，黃珊珊是我20年好朋友，希望大家不互作攻擊，他也都接受。」

王世堅表示，雖然選舉的結果是這個樣子，自己蠻詫異、難過，以為選後還有機會見面致意，看到支持者這幅畫特別感動，一定會掛在座位正對面。