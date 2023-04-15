　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看陳時中畫像很感動！王世堅否認暗諷何志偉　「畫掛好是基本尊重」

▲▼王世堅收到支持者寄來的陳時中與導盲犬合照的畫作，強調會掛好不會隨便丟地上。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲王世堅收到支持者寄來的陳時中與導盲犬合照的畫作。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，議員王世堅昨貼出一張前衛福部長陳時中畫像，並強調不會把畫作隨便丟地上，被外界解讀是暗諷對手何志偉。王世堅15日澄清，一點都沒有，不曉得他什麼事情，自己跟陳時中是好戰友，他更帶領2300萬同胞打過這場防疫聖戰，基於感情和基本的尊重，都要掛在房間很重要的地方。

王世堅表示，昨天準備質詢的時候，接到支持者的電話說要送禮物，一打開「哇！原來是陳時中部長跟導盲犬！」王世堅直言，過去陳時中擔任衛福部長時職責所在，對導盲犬推廣跟照顧有很多著墨，很好的畫師臨摹了這個景象，自己先前在螢幕上看過一兩次，今天看到真跡、蠻訝異，暫時放在沙發上，大概禮拜一就會完整掛上去。

至於昨日不會把畫丟地上的說法？王世堅指出，沒有任何用意，朋友送的東西都是放起來，不然就是轉送，包含先前幾次拍賣取得的畫作，這幅畫作很棒、傳神又細膩，值得珍藏，支持者也說這是很有意義的，選舉時大家一起努力奮戰過，幾個月時間大家相處很密切，基於感情和基本的尊重，都要掛在房間很重要的地方。

媒體也追問，該說法有沒有揶揄何志偉的成分在？王世堅澄清，沒有，一點都沒有，他什麼事情我不曉得，「可以到我房間看，好朋友送來重要的畫作，我都是放在牆上，這是起碼的尊重，自己絕對沒有別的意思，請大家不要多慮。」

至於會不會覺得何志偉過去把畫放地上不尊重？王世堅指出，自己不清楚那樣的過程、無從評論，但對於同黨同志、尤其是率領大家度過防疫的指揮官，自己一定非常尊重，尤其在去年首都市長跟議員選舉，當時陳時中跟所有議員共同打過這場仗、相處非常密切，選完之後還沒有碰面致意的機會，自己蠻訝異。

王世堅表示，這幅畫作是支持者送的，他長年熱愛民主運動，在各項選舉場合經常出錢出力，專程送來自己也很訝異，當時在議事廳要準備質詢、無法當面表達謝意，還是很感謝。

王世堅直言，也感謝陳時中部長在疫情最艱困時一肩扛下，跟2300萬同胞打過這一場防疫聖戰，這部分基本的尊重是一定要的，且這幅畫很有意義，是陳時中當時推廣導盲犬，這部分非常好，也畫得很細膩。

而陳時中也在臉書貼出這張圖，王世堅連忙說，這我不知道！如果他支持我當然非常感謝，「但我不曉得這段訊息，才剛學會用智慧型手機，所以訊息不是這麼清楚。」

王世堅強調，那幅畫真的是支持者送的，不曉得陳部長有發文，他如果支持我，我非常高興，大家都是朋友、好戰友，一起打過選戰，相處的4個半月自己也對他的待人接物很有印象，對他的優點了然於胸。

王世堅回憶，當時自己也在內部會議講了一些話，最好的人設就是做自己、最好的文宣就是說實話，陳時中有很好的優點，善於化敵為友、溝通，當時一些包裝上的問題也並非他的原意，若能發揮長處，相信選舉結果會翻轉。

王世堅指出，陳時中很有肚量，從來沒有跟自己計較，「他也知道我都是實話實說，我也跟他提過，黃珊珊是我20年好朋友，希望大家不互作攻擊，他也都接受。」

王世堅表示，雖然選舉的結果是這個樣子，自己蠻詫異、難過，以為選後還有機會見面致意，看到支持者這幅畫特別感動，一定會掛在座位正對面。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
小舅子「40歲沒存款」岳母幫討一部車！　老婆霸氣回1句
台中知名百貨突一片黑！　消費者被擋在門口
小心！FB購物網頁是詐騙　「六大破綻」一次看
變態姑丈掀外甥女內褲：妳下面流口水！　下場曝
6度酒駕又開車上路！　酒駕男撞斷騎士雙腿
34歲台積電工程師遭砂石車撞死！　單親母淚崩哭喊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

看陳時中畫像很感動！王世堅否認暗諷何志偉　「畫掛好是基本尊重」

快訊／首場信賴之友會喊破千人　親賴人士：醫界有史以來最團結

陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」　王鴻薇籲加強下架機制

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

故意錯開徐巧芯？　費鴻泰澄清：已一週未公開任何行程

侯友宜回「夢想出發點」嘉中校慶　喊：守護中華民國捨我其誰！

吳釗燮：中國無權劃「紅線」　武力恫嚇台灣才是嚴重挑釁

許淑華合體黃捷逛五分埔　初選民調開跑前勤跑基層互動

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

游淑慧開砲要世代交替　李彥秀：如何贏其他政黨更關鍵

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

TORO逾10年沒上台表演！　幕後練舞公開...身手沒退步

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

看陳時中畫像很感動！王世堅否認暗諷何志偉　「畫掛好是基本尊重」

快訊／首場信賴之友會喊破千人　親賴人士：醫界有史以來最團結

陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」　王鴻薇籲加強下架機制

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

故意錯開徐巧芯？　費鴻泰澄清：已一週未公開任何行程

侯友宜回「夢想出發點」嘉中校慶　喊：守護中華民國捨我其誰！

吳釗燮：中國無權劃「紅線」　武力恫嚇台灣才是嚴重挑釁

許淑華合體黃捷逛五分埔　初選民調開跑前勤跑基層互動

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

游淑慧開砲要世代交替　李彥秀：如何贏其他政黨更關鍵

落髮年紀下修！「30歲最有感」髮際線後移，5成民眾自覺髮量不足

王浩宇：台灣滿街資產超過2800萬有錢人！　低於「這數字」就算窮

岸田遭襲！目擊者驚恐「想起安倍」　男嫌被捕沉默：律師來再說

牛肉掉地上撿回去煮！饕客傻眼　知名麵店老闆道歉：員工新來的

斗六市長青食堂中央廚房揭牌　可提供2千長者營養均衡餐食

2023雲林客家桐花祭開幕　油桐花盛開湧人潮漫步賞花

《親愛壞蛋》太寫實！高中被霸凌患「解離症」　項婕如每一部戲都超慘

半夜被電風扇涼醒！　她驚醒撞見「恐怖咒怨」冒冷汗：差點嚇死

東警強化取締酒駕作為　「離島宣導加執法」提升戴帽率

轉隊後首次回新莊悍將主場　林益全談真實感受以陳鴻文為例

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

王浩宇：大部分台灣人「全世界1%有錢」

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中：終於還給我一個遲來公道

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

賴清德最脆弱要害！　郭正亮點「這兩事」：他完全不扯

民調／谷底反彈！國民黨支持度回升8百分點　保住第二大黨位置

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

初選民調明展開！徐巧芯喊「選情告急」　與議長戴錫欽上戰車拜票

解放軍「無偵7」首度逾越海峽中線　國防部：嚴密監控應處

港湖雙姝戰！游淑慧嗆李彥秀「裝孝維」　把選議員當選立委策略

蔣萬安被嗆「當選靠阿公」怒了　反擊綠議員：尊重選民的智慧

大巨蛋屋頂反光嚴重　蔣萬安：6月底前相關工程會完工

王世堅暗酸把陳時中畫作丟地上　何志偉嘆心累：我研究室是藝術走廊

更多熱門

相關新聞

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

民進黨北市議員王世堅與立委何志偉爭取台北市第2選區（大同、士林）黨內初選提名。王世堅15日在臉書發文表示，今天收到支持者送來的禮物，打開看竟然是「陳時中與導盲犬」的創作，於是立刻請幕僚拍照，然後將這幅陳時中畫作高掛在辦公室，並強調「不會隨便丟在地上」，遭外界認為是在暗諷對手何志偉。

王世堅暗酸把陳時中畫作丟地上　何志偉嘆心累：我研究室是藝術走廊

王世堅暗酸把陳時中畫作丟地上　何志偉嘆心累：我研究室是藝術走廊

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中：終於還給我一個遲來公道

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中：終於還給我一個遲來公道

魔鬼是誰？何志偉嗆黑手集團自導自演　「王世堅們請收手吧！」

魔鬼是誰？何志偉嗆黑手集團自導自演　「王世堅們請收手吧！」

蔣萬安稱「當立委可協助北科大校地」　王世堅笑喊：如果沒被打死

蔣萬安稱「當立委可協助北科大校地」　王世堅笑喊：如果沒被打死

關鍵字：

王世堅何志偉2024大選陳時中衛福部長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

「大眼辣媽」34歲生9胎未結紮！

7寶媽產檢！一家「坐滿候診椅」陣仗太驚人

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面