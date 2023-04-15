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狠母殘殺2子女！　出庭露「詭異燦笑」：是他們變成殭屍

狠母殘殺2子女！出庭露「詭異燦笑」：是他們變成殭屍

▲ 49歲女子洛芮被控殺害兩名親生子女。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

信奉末日預言的美國49歲女子洛芮（Lori Vallow Daybell）2019年涉嫌殺害與前夫所生的17歲女兒及7歲兒子，與現任丈夫查德（Chad Daybell）面臨最重死刑的判決。然而，洛芮去年出庭時不只對鏡頭露出詭異微笑，且直到現在仍堅稱「讓世界擺脫殭屍」是自己的使命，她的小孩則是被黑暗靈魂控制的殭屍。

據《NPR》（全國公共廣播電台）報導，洛芮與在末日教派教會擔任牧師的查德結婚前已有過4段婚姻，且在被控謀害2名子女的前2個月，就有讓哥哥射殺第4任丈夫的嫌疑。法庭紀錄指出，洛芮的閨密向警方證實，洛芮2020年、也就是殺害子女被發現的同年，曾告訴閨密女兒變成殭屍，以及女兒拒絕照顧小兒子，小兒子也變成殭屍的怪異言論。

狠母殘殺2子女！出庭露「詭異燦笑」：是他們變成殭屍

▲ 查德在信奉末日教派的教會擔任牧師。（圖／達志／美聯社）

檢方則稱查德與洛芮著迷於末日、末日景象以及如何應對末日到來。其中查德自稱擁有幫人「評級」的能力，能看出一個人是否被黑暗力量控制，而兩人都認為只有「摧毀肉體才能讓被黑暗控制的殭屍獲得解脫」，同時讓世界免受殭屍危難。

檢方也指出，兩人還存在詐領聯邦政府補助及保險金的嫌疑，其中就包括照顧小孩用的社會基金、查德前妻意外死亡的保險金，且兩人在2019年9月殺害小孩後還繼續提領補助。以及一名男子在聆聽查德的末日理論幾個月後莫名遭到殺害。目前兩人均面對9項刑事指控與接受單獨審判。

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