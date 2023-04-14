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7萬婚戒被姪兒扔馬桶冲走！兄拒賠償加國女損失：他們還是孩子啊

▲▼戒指。（圖／CFP）

▲加拿大一名女子的訂婚戒指被姪兒扔進馬桶冲走，但她的哥哥卻不願意作出賠償。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

加拿大一名女子最近在Reddit抱怨，她的2名小姪子上個周末到她家參加派對時，居然趁著大人們不注意，偷偷闖入她的臥室，將她的訂婚戒指冲入馬桶，氣得她立刻向哥哥索賠，不過哥哥卻以「他們還是孩子」爲由拒絕賠償，而在網上引發熱議。

據《鏡報》報導，這名女子表示，她沒有隨身戴著訂婚戒指的習慣，因此她平時一直都將戒指存放在臥室的抽屜内，只有在特殊場合才會將戒指戴上。上周末，哥哥帶著2名分別為4歲和8歲的小姪子來她家參加派對時，小姪子居然趁著大人們在室外露台聊天，偷偷溜到她的臥室。

小姪子打開抽屜後，悄悄拿出了她價值3萬加幣（約新臺幣6.8萬元）的訂婚戒指觀賞。這時，發現孩子們消失了的大人們開始上樓找人，豈料這2名小孩一聼到大人的聲音，居然驚慌失措地跑入浴室，并將戒指丟到馬桶内冲走。女子頓時傻了眼，因爲這枚戒指對她意義重大，而戒指被冲走后，也代表她再也見不到戒指。

女子隨後將收據掃描後發給哥哥索取賠償，不料哥哥不僅不願意付錢，還大駡女子愛計較，認爲2名小姪子不過是個孩子，女子應該包容他們，氣得女子揚言要將哥哥告上庭，「我的親戚後來打爆了我的電話，勸我一家人不應該互告，但我還是很生氣」。

這起事件在網上曝光后瞬間掀起熱議。不少網友都一面倒認爲女子的哥哥應該負起賠償責任，「因爲這是他們家2個猴子闖的禍，8歲和4歲已經夠大、應該要懂事了」。

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