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憑「高等會計師證書」獲任主管！公司驚覺他能力貧乏　一查傻眼

（示意圖／翻攝自pexels）

▲男子能力貧乏，公司一查傻眼提告。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

前年有名30多歲葉姓男子前往一家知名投資公司面試財務主管一職，期間他拿出考試院高等會計師考試及格證書，強調自己擁有會計師資格，符合徵才條件。沒想到公司將他指派為主管後，卻發現他能力貧乏，將其資遣，事後追查更發現葉男拿出的國考及格證書其實是假的，因此對葉男提出告訴，台北地檢署13日也依偽造文書罪起訴葉男。

葉男2021年9月間到台北市中山區一家投資公司應徵，面試的時候強調自己有8、9年的工作經驗，還成功取得會計師資格，除此之外他更聲稱，平時有在知名國立大學會計研究所攻讀碩士。接著為了進一步取信公司，葉男甚至還拿出考試院高等會計師考試及格證書。

對此，公司面試後認為葉男有顯赫學歷，又具備工作經驗，因此決定錄取他擔任財務主管，但是做了一段時間後，公司覺得葉男的專業能力貧乏，無法滿足公司需求，因此在與葉男溝通過後決定將其資遣。

不過公司在葉男離職後，開始調查這位前主管的背景，並向考試院求證，一查之下才發現葉男當初應徵時提供的考試院高等會計師考試及格證書根本是偽造的，證書編號也完全不對，因此對葉男提出告訴。

葉男到案後辯稱，他在面試時並沒有提供考試院高等會計師考試及格證書，那張證書也不是他的，還反駁是公司故意要逼退他才誣指他提供假證書，但檢察官調查後不採信葉男的辯解，在13日認定葉男涉犯行使偽造特種文書罪，將他起訴。

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