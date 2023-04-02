　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王、清原芋圓買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats4月限定優惠碼一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」4月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶除了可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」外，像是漢堡王、清原芋圓通通有，加碼還有一系列滿額現折優惠，最高狂折150元，通通別放過。

●全用戶優惠
1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「優市初享」且為首次訂購優市者，即可享「下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

2.即日起至4月11日免優惠碼即可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，數量有限、送完為止；如漢堡王、珍煮丹、清原芋圓、瓦城、星馬快餐等店都有。

3.即日起至4月11日免優惠碼即可享「指定活動餐廳下單滿399元現折60元、滿599元現折80元、滿899元現折120元，滿1099元現折150元」等優惠、數量有限、送完為止。

4.即日起至4月11日免優惠碼即可享「活動餐廳下單滿199元送美味單品」優惠，數量有限、送完為止。

5.即日起至4月11日免優惠碼即可享「肯德基下單滿329元現折65元」優惠。

6.即日起至4月15日凡輸入優惠碼「優市迎春」，即可享「 Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠，每人限用1次。

7.4月5日至4月11日凡輸入優惠碼「清明點市場」，即可享「指定傳統市場下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.4月5日至4月11日凡輸入優惠碼「豪想出去玩」，即可享「優市、全聯、Don Don Donki、屈臣氏、大潤發、傳統市場、聖德科斯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、統一超商、燦坤、萊爾富下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.4月12日至4月18日凡輸入優惠碼「就愛吃肉」，即可享「寵物公園下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10.4月12日至4月18日凡輸入優惠碼「買日用品優」，即可享「屈臣氏、大潤發、楓康超市、全聯、優市、新光好好集、Mia C'bon、家樂福、家樂福超市、City's Super、小北百貨下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11.4月19日至4月25日凡輸入優惠碼「一起屈資生堂」，即可享「屈臣氏下單滿799元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

12.4月19日至4月25日凡輸入優惠碼「Eats愛地球」，即可享「全聯、大潤發、優市、新光好好集、Mia C'bon、家樂福、家樂福超市、統一超商、傳統市場、City's Super、屈臣氏、小北百貨下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王有指定單品爽吃買1送1。（示意圖／業者提供）

●新用戶優惠
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.4月5日起至5月3日凡輸入優惠碼「食分好料」，新用戶即可享「消費滿199元打5折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用。

●Uber One會員優惠
1.即日起至4月11日凡輸入優惠碼「會員大港動」，即可享「美食外送下單滿499元現折80元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR60U」且為首次下單生鮮雜貨者，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR10U」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR15U」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「外帶大港動」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

6.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「TWU1GO」，即可享「Uber App 新用戶首趟行程150元乘車優惠」，數量有限、兌完為止。

7.即日起至4月11日可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，再輸入優惠碼「好食成雙」可在享「下單滿350元整單打75折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至4月11日可享「活動餐廳下單滿199元送美味單品」優惠，再輸入優惠碼「優福同享」可再享「下單滿350元整單打75折」優惠，最高現折90元，數量有限、送完為止。

另，外送平台「foodpanda」也有4月限定「超殺優惠碼」，這個月祭出星巴克指定飲品第2杯半價喝，還有美食下單滿額最高狂折450元好康，趕緊把握機會開吃，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「星巴克半價喝！　foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包」。

  【你可能也想看】

►四季春茶、焙茶麥麥一次吃！　再睡5分鐘「4款茶霜淇淋」來了
►搶吃漢堡買1送1、炸雞買1送6！　速食店「連假限定優惠」一次看
►拿鐵買1送1、美式第2杯10元！　4大超商「連假咖啡優惠」懶人包

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
麥當勞員工中5000萬！離職1年回去上班　原因超意外
6000元「登記失敗」沒入帳！　3方法挽救
汪小菲嗆完大S「真的來台灣」！　IP洩行蹤
7-11「隱藏優惠」只有6天！　他飲恨：太早下了
板南線偷拍狼！　坐短裙正妹對面「喀擦」
張惠妹瘦成鉛筆腿！　醫見食譜震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王、清原芋圓買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

不開玩笑！必勝客開賣超狂「無料比薩」　只剩邊邊網笑翻：很省工

9口味任選！　超商「哈根達斯雪糕買4送4」剩下4天

星巴克半價喝！　foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

可以寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

搶吃漢堡買1送1、炸雞買1送6！　速食店「連假限定優惠」一次看

【廣編】桂格嚴選醇濃全脂奶粉慶兒童節　100%紐西蘭純淨乳源創造孩子幸福記憶

限時2天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　哈根達斯雪糕下殺58元

拿鐵買1送1、美式第2杯10元！　4大超商「連假咖啡優惠」懶人包

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

漢堡王、清原芋圓買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

不開玩笑！必勝客開賣超狂「無料比薩」　只剩邊邊網笑翻：很省工

9口味任選！　超商「哈根達斯雪糕買4送4」剩下4天

星巴克半價喝！　foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

可以寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

搶吃漢堡買1送1、炸雞買1送6！　速食店「連假限定優惠」一次看

【廣編】桂格嚴選醇濃全脂奶粉慶兒童節　100%紐西蘭純淨乳源創造孩子幸福記憶

限時2天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　哈根達斯雪糕下殺58元

拿鐵買1送1、美式第2杯10元！　4大超商「連假咖啡優惠」懶人包

「因為T-ara芝妍笑聲」才娶她　運動員尪霸氣：她撒嬌只有我看得到

植物真的會尖叫　研究：缺水每小時叫30至50次

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

K湯弟火力全開單場三響砲　狂敲8打點締造生涯新高

綠色蔬菜、鮭魚多吃！營養師曝「安定情緒」食物，集中注意力

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

6000元「登記失敗」沒入帳　3方法挽救

汪小菲才嗆完大S「真的來台灣了」！IP洩漏行蹤　開直播聽2字當場哭了

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

消費熱門新聞

必勝客開賣超狂「無料比薩」！

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

4大超商連假咖啡優惠懶人包！

速食店「連假限時優惠」一次看

限時2天！超商超狂「5元奶茶」開賣了

超商連4天哈根達斯雪糕買4送4

超商連5天經典美式、拿鐵買1送1

8大速食店連假超殺優惠包！

全台通路「超殺優惠」懶人包

Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

只有5天！超商哈根達斯雪糕買4送4

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

更多熱門

相關新聞

衝了！「泰奶泡芙」4月限定吃

衝了！「泰奶泡芙」4月限定吃

「泰」罪惡！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」4月限定泡芙來了，強勢推出超狂「泰奶泡芙」，選用經典泰式茶粉拌入卡士達當中，再搭配酥脆餅皮，大口咬下炸出濃濃茶香，超滿足，這個月還有限店吃的「法式甜圈」，微酥鬆軟的泡芙口感搭配泰奶卡士達，罪惡爆表，即日起限時1個月開賣。

4月周末限定喝手搖飲珍奶第2杯半價

4月周末限定喝手搖飲珍奶第2杯半價

必勝客開賣超狂「無料比薩」！

必勝客開賣超狂「無料比薩」！

foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

關鍵字：

美食情報美食雲外送平台Uber Eatsfoodpanda優惠碼

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

「女友2年不給碰」金鐘主持人提分手

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面