漢堡王、清原芋圓買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」來了

▲Uber Eats4月限定優惠碼一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」4月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶除了可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」外，像是漢堡王、清原芋圓通通有，加碼還有一系列滿額現折優惠，最高狂折150元，通通別放過。

●全用戶優惠

1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「優市初享」且為首次訂購優市者，即可享「下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

2.即日起至4月11日免優惠碼即可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，數量有限、送完為止；如漢堡王、珍煮丹、清原芋圓、瓦城、星馬快餐等店都有。

3.即日起至4月11日免優惠碼即可享「指定活動餐廳下單滿399元現折60元、滿599元現折80元、滿899元現折120元，滿1099元現折150元」等優惠、數量有限、送完為止。

4.即日起至4月11日免優惠碼即可享「活動餐廳下單滿199元送美味單品」優惠，數量有限、送完為止。

5.即日起至4月11日免優惠碼即可享「肯德基下單滿329元現折65元」優惠。

6.即日起至4月15日凡輸入優惠碼「優市迎春」，即可享「 Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠，每人限用1次。

7.4月5日至4月11日凡輸入優惠碼「清明點市場」，即可享「指定傳統市場下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.4月5日至4月11日凡輸入優惠碼「豪想出去玩」，即可享「優市、全聯、Don Don Donki、屈臣氏、大潤發、傳統市場、聖德科斯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、統一超商、燦坤、萊爾富下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.4月12日至4月18日凡輸入優惠碼「就愛吃肉」，即可享「寵物公園下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10.4月12日至4月18日凡輸入優惠碼「買日用品優」，即可享「屈臣氏、大潤發、楓康超市、全聯、優市、新光好好集、Mia C'bon、家樂福、家樂福超市、City's Super、小北百貨下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11.4月19日至4月25日凡輸入優惠碼「一起屈資生堂」，即可享「屈臣氏下單滿799元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

12.4月19日至4月25日凡輸入優惠碼「Eats愛地球」，即可享「全聯、大潤發、優市、新光好好集、Mia C'bon、家樂福、家樂福超市、統一超商、傳統市場、City's Super、屈臣氏、小北百貨下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲漢堡王有指定單品爽吃買1送1。（示意圖／業者提供）

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.4月5日起至5月3日凡輸入優惠碼「食分好料」，新用戶即可享「消費滿199元打5折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用。

●Uber One會員優惠

1.即日起至4月11日凡輸入優惠碼「會員大港動」，即可享「美食外送下單滿499元現折80元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR60U」且為首次下單生鮮雜貨者，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR10U」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「APR15U」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「外帶大港動」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

6.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「TWU1GO」，即可享「Uber App 新用戶首趟行程150元乘車優惠」，數量有限、兌完為止。

7.即日起至4月11日可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，再輸入優惠碼「好食成雙」可在享「下單滿350元整單打75折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至4月11日可享「活動餐廳下單滿199元送美味單品」優惠，再輸入優惠碼「優福同享」可再享「下單滿350元整單打75折」優惠，最高現折90元，數量有限、送完為止。

另，外送平台「foodpanda」也有4月限定「超殺優惠碼」，這個月祭出星巴克指定飲品第2杯半價喝，還有美食下單滿額最高狂折450元好康，趕緊把握機會開吃，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「星巴克半價喝！ foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包」。