蓬佩奧：不會爭取2024年共和黨總統候選人提名

▲前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天受訪時表示，他不會爭取2024年共和黨總統候選人提名。

蓬佩奧是前總統川普堅定忠誠的盟友兼捍衛者，他接受福斯新聞（Fox News）訪問時，選擇退出一場可能讓他與川普較勁的競爭。

蓬佩奧稍後在推特（Twitter）上發表聲明說：「時機對我和我的家人來說不對。在我擔任公職的每個階段，軍人、美國聯邦眾議員、中央情報局（CIA）局長，以及國務卿，我很幸運有機會在適當的時間和時機推動美國向前。現在不是我再度尋求民選公職的時間或時機。」

不過蓬佩奧似乎沒有對未來參選一事把話說死。

他說：「對這項宣布感到失望的人，我誠心致歉。對這個消息感到興奮的人，要知道我現年59歲。隨著總統領導力變得更加必要，之後還有更多機會，屆時時機可能會更恰當。」

在川普執政時期擔任美國駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）今年2月宣布角逐2024年共和黨總統候選人提名。蓬佩奧原本可能成為繼她之後，第2位宣布要與川普競爭的川普內閣成員。

美聯社報導，前副總統彭斯（Mike Pence）也正考慮投入選戰，已加強走訪提前投票的初選及黨團會議各州。