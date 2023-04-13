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美參議員關切大陸挑釁行動　向蔡英文承諾「如期交付軍事採購」

▲▼總統蔡英文接見美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日下午接見「美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團」。何文表示，美國期盼台海和平穩定，也非常關切最近中國在台海的挑釁行動，台美需要共同努力合作，首先要確保美國確實交付台灣採購的軍事硬體設備，他是參議院撥款委員會國防小組的一員，負責確保美國能夠如期交付台灣所需的軍事採購。

蔡英文致詞說，歡迎何文率團訪問台灣，何文是台灣重要的好朋友，也是台灣在美國國會堅實的後盾，何文來自的北達科他州，是農產品重鎮，和台灣也有長期淵源，雙方在1986年已經締結姊妹州夥伴關係。

蔡英文指出，北達科他州是台灣最重要的農產品貿易夥伴之一，何文在經貿方面有豐富經驗，在擔任北達科他州州長時，也曾經派遣經貿團來台灣招商。她說，她要特別感謝何文長期支持台灣和美國深化經貿關係的用心。

蔡英文提到，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅實夥伴，對於美國國會陸續透過多項法案，深化台美安全合作，並堅定支持台灣強化自我防衛能力，她要代表所有台灣人民表達誠摯感謝。

蔡英文說，台灣期待和美國在各領域繼續展開更多合作關係，今年1月「台美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判，也希望積極推動洽簽台美「避免雙重課稅協定（ADTA）」，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長及繁榮。

蔡英文表示，相信未來何文會繼續支持促進台美間的經貿合作，也讓更多民主國家之間深化團結，共同捍衛民主自由價值，打造更安全、具有韌性的民主供應鏈；並期待和何文參議員針對台美國防安全、經濟安全合作，深入交換意見，共同守護區域和平、穩定與繁榮。
 

▲▼總統蔡英文接見美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團。（圖／總統府提供）

▲美國聯邦參議員何文（John Hoeven）。（圖／總統府提供）

何文致詞時說，很高興有機會到訪台灣，台美關係有很多重要層面，包括經濟、對北達科他州而言尤為重要的農業，以及安全等議題，此行就是為了討論這些議題。

何文提到，台灣跟北達科他州間的農業貿易關係可追溯到大約20年前，2004年，在他擔任北達科他州州長時，曾派遣貿易訪問團來台灣，並在2005年，與台灣區麵粉公會簽署採購協議，台灣採購了170萬英斗的小麥，他對此表達感謝之意。

何文進一步指出，他進入參議院後，參與台美雙方在2013年、2015年及2019年簽署的各項協議，最近一次是去年9月，台灣農產品貿易友好訪問團到美國簽署採購意向書，購買小麥、玉米、黃豆等農產品，對北達科他州甚至整個美國的經濟來說，都非常重要。他認為，現在就是重要的時刻，要應當時訪問團的邀請，前來台灣與好朋友們見面。

何文表示，台美雙方要在經濟政策及議題上持續團結合作。台灣製造的精密晶片比全世界任何一個國家更好，這對美國的經濟非常重要；同樣的，在農業方面，美國也提供台灣品質良好的食物來源。除此之外，台美關係還有很多面向，但此刻，我們必須在安全議題上共同合作。

何文指出，美國期盼台海和平穩定，也非常關切最近中國在台海的挑釁行動，台美需要共同努力合作，首先要確保美國確實交付台灣採購的軍事硬體設備，他是參議院撥款委員會國防小組的一員，負責確保美國能夠如期交付台灣所需的軍事採購，所以此行也是為了傾聽台灣政府的意見，討論如何共同合作，進一步加強台灣的防衛能力。

何文說，在來台灣之前，訪團也到韓國洽談經濟與安全相關議題，不僅韓國和台灣，這個議題還需含括亞太地區的區域合作，包含日本、澳大利亞、正參與聯合軍演的菲律賓，及其他民主、以市場經濟為導向的國家，討論農業、經濟及安全等議題，期望促進區域和平及穩定。

何文表示，這些議題都非常重要，他要強調，台灣對他、北達科他州、及美國而言都是堅定的友人，雙方應該站在一起，團結形成嚇阻的力量，來促進區域的和平與繁榮。

▼總統蔡英文接見美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見美國聯邦參議員何文（John Hoeven）訪問團。（圖／總統府提供）

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