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重機停汽車格遭貼「違法佔用車位」！住戶逼移車喊：有夠丟臉

▲▼重機停在汽車格內，遭貼「違法佔用車位」的公告。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲重機停在汽車格內，遭貼「違法佔用車位」的公告。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

記者柯振中／綜合報導

重機停放在汽車格的政策行之有年，但似乎許多民眾不曉得規定。近日有一張照片在網路上流傳，2輛重機停放在汽車格內，竟然被貼上「違法佔用車位」的警告字條，讓不少重機車主罵翻。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，從畫面當中可以看見，路邊一處停車格內有2輛重機停放，其中綠色重機上被貼上了一張公告，似乎是來自當地居民的警告。

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該公告內容上寫著：

▲▼重機停在汽車格內，遭貼「違法佔用車位」的公告。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲重機停在汽車格內，遭貼「違法佔用車位」的公告。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

給親愛的重機騎士

已經拍攝長達1個多月，違法佔用車位，藉由重機占用汽車格方式已嚴重影響社區多數人權益，麻煩君子自重不要當害群之馬。且這種方式佔用位子，真的非常可恥，不要買得起重機，花不起停車位，有本事騎重機就要有本事找車位，麻煩請移開，讓社區住戶都能共同使用汽車位，如果再不處理，我將一併通報有關單位處理。

依法規定：為避免有人將公有車格當成私家車庫或營利工具，針對疑似長期占用特定公有停車格位的車輛，違反規定者立即派員予以拖吊處理。

有夠丟臉

這篇貼文也被轉傳到時常討論重機的臉書粉專「MotoCity」，不少重機車主看完車輛上的字條，忍不住出言痛批，「這是國家的收費停車格，有什麼問題」、「不管四輪二輪都一樣」、「無知真的很可怕，更可怕的是無知還貼公告讓人家笑」、「倒想看他通報相關單位來看他自打臉」、「換成汽車長期佔用，這些人就不會說話了！」

根據「道路交通安全規則」第99-1條規定，大型重型機車比照小型汽車適用駕駛規定。第112條第十四項則規定，一個小型停車格位，可以停放一輛以上之大型重型機車，事實上這2輛重機停放在車格內沒有違規。

 

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