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赤腳阿北騎機車搖搖晃晃　東港暖警上前關懷...原來是這原因

▲東港警分局東濱派出所警員王勤中、黃東陽助吳姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所警員王勤中、黃東陽助吳姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓阿北騎乘機車在屏東縣東港鎮街道上搖搖晃晃、左顧右盼，東港警分局員警執行巡邏勤務發現，上前關心，問不出所以然，正要帶回派出所查詢，他的孫仔剛好走往派出所方向要報案協尋，看到阿公被員警帶著，放下心中大石頭，頻頻感謝員警熱心協助。

東港警分局東濱派出所警員王勤中、黃東陽2員於擔服巡邏勤務，途經東港鎮延平路時，看到82歲吳姓阿北騎乘機車搖搖晃晃、左顧右盼，並不知不覺的騎到巷內，不知如何是好，兩員發現，立即上前關心。

但警員詢問他住在何處，他無法正常對談回答，始終僅頻頻道謝、不斷點頭；由於他未攜帶證件，欲將他帶返派出所休息並查證身分時，正好遇上也在尋找他的孫子，直指：「那是我爺爺！」。

吳男向員警表示，阿公患有失智症，因獨自外出已一段時間卻尚未返家，家人很著急，試圖於住家附近尋找，但皆未果，擔心可能會發生危險欲至派出所請求警方協助，正準備往派出所方向，就看到他爺已經被警察找到，終於放下心中的大石頭，帶阿公回家，對警方協助相當感激。

東港警方呼籲，老人失智是高齡社會常有的現象之一，家中若有失智老人，家屬應多注意自家年邁長者的動向，並可至屏東縣政府申請愛心手鍊、向警方申請指紋建檔，或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，若不幸走失，也能迅速確認身份，協助早日找到親人，以免因為一時的疏忽，造成失智老人失蹤的憾事發生。

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