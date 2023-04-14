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地方人士捐贈動保車輛　李啟維：增添動保助力

▲台南市議員李啟維，因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維，因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長期關心流浪動物問題不遺餘力的台南市議員李啟維，在因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給社團法人台南市流浪動物愛護協會，14日在服務處舉行捐贈儀式，場面溫馨，為動保增添助力。

李啟維議員表示，雖然黃偉哲市長增加結紮和路殺處理經費，但流浪狗繁殖速度很快，大台南幅員遼闊，如果沒有公私通力合作，效果將大打折扣，很感謝吳女士願意把她的捐款用來協助解決流浪動物問題，這可能也是首次透過民代捐贈車輛給動保團體，此事意義重大。

▲台南市議員李啟維，因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳富美女士說她的捐款只是善盡棉薄之力，希望有拋磚引玉效果，因為有太多人默默為這個社會在付出，尤其處理流浪狗問題是吃力不討好的工作，如果沒有這些動保團體任勞任怨，上山下海風吹日曬雨淋，不分晝夜捕捉結紮，流浪狗可能會更氾濫。

▲台南市議員李啟維，因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台南市流浪動物愛護協會郭順雄執行長特別頒發感謝狀給吳女士，他說自從政府2017年開始實施零撲殺政策之後，如果沒有做好加快結紮的配套措施，後果將不堪設想，相信有了這部新車加入TNVR的團隊，將大大提升他們捕捉結紮的效率，對協助政府早日解決流浪動物會有很大助益。

▲台南市議員李啟維，因緣際會之下媒合民間人士吳富美女士，捐贈了1部動保廂型車輛給台南市流浪動物愛護協會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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