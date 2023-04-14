「薪水要回捐民眾黨」　富邦獨董控台大外洩EMBA面試資料

▲台北市議員簡舒培曾為富邦金庫通黨庫案涉及洩漏個資一事到北檢出庭作證 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員簡舒培去年在議會質詢爆料，當時民眾黨不分區立委提名人端木正自爆，把富邦證券獨董酬金回捐給台灣民眾黨，端木正認為自己在台大EMBA面試內容遭外洩，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏個資，台北地檢署調查認為，官派獨董依規定要將酬金捐贈慈善用途，民眾黨是否符合受贈標準，超越《個資法》保障範圍，14日將全案處分不起訴。

台北市政府事富邦金控的大股東，握有董事人選推薦大權，2022年6月間，爆出台北市派任9席富邦董事，其中有4席董事與民眾黨有關，引起「民眾黨寄生富邦」的人選適格爭論，其中曾任民眾黨不分區立委被提名人端木正被推薦為富邦證獨董，更成為議會質詢焦點。

當時市議員簡舒培在議會質詢時表示，柯文哲在2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費外，針對其他公司盈餘與酬金都必須捐給北市府或教育文化公益、慈善團體等，但簡舒培質疑，端木正曾在台大EMBA考試時，自爆跟富邦拿到酬金回捐給民眾黨。

▲前台北市長柯文哲曾表示不知道黨員在富邦擔任獨董將酬金回捐民眾黨的事情。（資料照／記者屠惠剛攝）

簡舒培質疑，端木正的說法等於是把富邦金的金庫通民眾黨的黨庫，當時台北市長柯文哲在議事堂回應表示不知道，端木正則認為自己在EMBA面試內容外流，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源涉嫌違反《個資法》。

檢察官顏伯融展開調查，發現簡舒培的消息來源是記者，這名記者則是在一場餐敘中得知有民眾黨員在EMBA面試時說當富邦獨董的薪水要回捐給民眾黨，但記者稱自己完全不認識台大的人，也不知道到底是哪位黨員，因此透露給簡舒培以議員職權進行調查及質詢。

但根據台北市政府投資富邦金控推薦獨董遴選作業要點，獨董除月領報酬與車馬費外，「其餘支領之盈餘分配及其他酬金，於每年12月底前全部捐贈本府或教育、文化、公益、慈善機構或團體。但不得捐贈與其具有利益關係之機構或團體」。

檢察官認為，無證據顯示台大方面有人洩漏面試過程，端木正的確在EMBA面試時，有說過須將董事報酬回捐給民眾黨，這已非單純的個人財務規劃，進一步而言，民眾黨是否符合北市作業要點的「教育、文化、公益、慈善機構或團體」標準，涉及人民福祉，有公共討論的空間，已經超越《個資法》保障範圍，議員獲知消息後加以質詢，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴胡星陽、李賢源。