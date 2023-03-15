　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

▲湖南邵陽疑似挖出龍化石。（圖／翻攝自極目新聞）

▲湖南邵陽疑似挖出龍化石。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省武岡市馬坪鄉石地村一修路施工人員近日在作業過程中，挖掘出一塊形似龍爪的石頭，表面似覆蓋著「鱗片」，引發當地群眾和網友關注，不少網友紛紛前往當地打卡。3月15日，當地村委會負責人回應，經過武岡市文物保護部門初步勘探，「龍爪」石並非化石，只是形似龍爪而已。

據《極目新聞》報導，照片顯示，一片山體被挖去表面的泥土層後，露出了一塊巨大的形似龍爪的石頭，石頭的表面覆蓋著片片「鱗片」，部分「鱗片」被敲掉後，石頭露出了青色的質地。近日，湖南省武岡市馬坪鄉石地村挖出「龍爪」的相關影片在網上熱傳，吸引了很多網友前往當地打卡。

3月15日，武岡市市民楊女士透露，3月14日上午，她專門從武岡市區趕到石地村觀看這塊奇石。她在現場看到，奇石位於一座名為龍頭嶺的山上，挖掘機正在進行挖掘作業，現場有不少群眾圍觀。她聽當地村民說這座山的風水比較好，很多村民將逝去的先人葬在這座山上。

3月15日，石地村村委會負責人蘇先生表示，3月6日，一支修路隊伍在村子附近的龍頭嶺山上修建一條防火的道路時，挖出了一塊形似龍爪的石頭。隨後，施工暫停下來。

他進一步指出，3月14日，武岡市文物保護部門的工作人員到現場展開了調查，判斷這塊石頭不屬於化石，為天然石頭，只是形狀比較奇特，像龍爪而已。

對於龍頭嶺山名的來歷，蘇先生表示名字是由老輩人傳下來的，並沒有聽說過和龍有關的故事。對於這塊奇石的處置，他表示，將等相關部門評估其是否具有開發價值後再決定。

邵陽市文化旅遊廣電體育局工作人員指出，文物保護部門的工作人員15日已經到石地村展開調查，調查結果尚未出來。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
首次！英德戰機緊急聯合升空　攔截俄軍機
快訊／國民黨選策會　「10人名單」曝光！
快訊／台鐵也納入！　盧秀燕：299月票全國最便宜
阿喜破尺度「脫到剩內衣褲」　無尊留言對他說：什麼鬼
快訊／全台最大「無印良品」！　700坪進駐百貨
餐廳訂位排到4月…新北「炒飯正妹」拋鍋到手軟　擇偶條件曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／國台辦宣布自15日起　恢復「白帶魚、凍竹莢魚」輸入大陸

龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

拾荒男拿「冥紙」買肉！　老闆不介意：希望能讓他吃飽

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」　芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

吃出蟑螂！北京吉野家被罰28萬　警現場執法「再抓到43隻」

陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

重慶魚塘出現神秘「黑洞」　一萬公斤活魚和小舢板一夜消失

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞　小米、TP-Link都上榜

棕熊見人就超嗨「揮手打招呼」　遊客質疑是人扮的…動物園解釋

沈曉明任湖南省委書記　安徽、海南「省一把手」同步調整

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

全宰寯把善良都給了女兒河睿帥　「今天開始保護妳」為她痛扁狼師

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

快訊／國台辦宣布自15日起　恢復「白帶魚、凍竹莢魚」輸入大陸

龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

拾荒男拿「冥紙」買肉！　老闆不介意：希望能讓他吃飽

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」　芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

吃出蟑螂！北京吉野家被罰28萬　警現場執法「再抓到43隻」

陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

重慶魚塘出現神秘「黑洞」　一萬公斤活魚和小舢板一夜消失

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞　小米、TP-Link都上榜

棕熊見人就超嗨「揮手打招呼」　遊客質疑是人扮的…動物園解釋

沈曉明任湖南省委書記　安徽、海南「省一把手」同步調整

LuxyGirls干擾罰球再開大絕！　親揭「丁字褲抖臀」真相

《黑暗2》結局後宋慧喬與2大元祖女神去約會　甜曬與愛犬Ruby親親照

老人家不識字！亡母頭七「她收到一封簡訊」痛哭　大票人看完鼻酸

龍巖李世聰弔唁會場曝光　擺總裁椅、美酒呈現輕鬆氛圍

故宮國寶檔案被駭放淘寶賤賣！士檢分案「電腦犯罪專組」偵辦

張育成回母校自主訓練！學弟妹瘋搶合照　他展現親和力：感謝支持

完勝統一超　建商「連三吃」高價搶機捷特區土地

國民黨選策會10人名單曝　朱立倫「左右手」傅崐萁、李全教入列

111學年度全國學生音樂比賽　台東高商管樂傳捷報

尪「忍燙60度狂沖GG」醫傳授受孕3秘訣！ 嚴立婷驚：真的就中了

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

男子拿「冥紙」買肉　老闆娘竟默默收下

紐約時代廣場驚見閃電五連鞭！馬保國怒了

乘客要求機長開快點真提早到！航空公司回應

老婦撿到900元不還！女學生下跪淒厲哭求

港調查「家用監視器」9款資安出現漏洞 小米、TP-Link都上榜

棕熊見人就超嗨「揮手打招呼」　遊客質疑是人扮的

航空業者曝兩岸直航考量：不敢打包票

龍真現世？修路挖出巨型龍爪覆蓋著鱗片

快訊／長榮「深圳、廣州、杭州」復航時刻出爐

重慶魚塘出現神秘「黑洞」 一萬公斤活魚和小舢板一夜消失

北京吉野家顧客吃出蟑螂！現場執法再發現43隻

潮汕鹹菜廠遭踢爆「用腐料製作」 芥菜堆路邊臭味四散引蒼蠅亂飛

拾荒男拿「冥紙」買肉！老闆不介意：只希望他吃飽

更多熱門

相關新聞

沈曉明任湖南省委書記 安徽、海南「省一把手」同步調整

沈曉明任湖南省委書記 安徽、海南「省一把手」同步調整

大陸十四屆全國兩會結束後，部分地方主政者進入中央任職不再兼任，遺缺也進行調整。根據中共中央決定，中共中央決定：沈曉明從海南調往湖南省，擔任省委書記，海南省委書記則是由現任省長馮飛擔任，至於接下國家發改委主任的鄭柵潔留下的安徽省委書記職缺，則是由吉林省長韓俊接任。

養豬場捕獲校花級正妹！釣出本尊低調回應

養豬場捕獲校花級正妹！釣出本尊低調回應

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

湖南高速公路49車連環撞　已造成16死66傷

湖南高速公路49車連環撞　已造成16死66傷

關鍵字：

湖南邵陽化石

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

今確定通緝金門二膽兵！　邱國正：其父親確認是本人

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

領獎到一半「裸女衝上台鬧場」！大咖女神當眾怒K她胸部

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面