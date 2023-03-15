龍真現世？修路挖出「巨型龍爪」覆蓋青色鱗片　考古團隊急趕到

▲湖南邵陽疑似挖出龍化石。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省武岡市馬坪鄉石地村一修路施工人員近日在作業過程中，挖掘出一塊形似龍爪的石頭，表面似覆蓋著「鱗片」，引發當地群眾和網友關注，不少網友紛紛前往當地打卡。3月15日，當地村委會負責人回應，經過武岡市文物保護部門初步勘探，「龍爪」石並非化石，只是形似龍爪而已。

據《極目新聞》報導，照片顯示，一片山體被挖去表面的泥土層後，露出了一塊巨大的形似龍爪的石頭，石頭的表面覆蓋著片片「鱗片」，部分「鱗片」被敲掉後，石頭露出了青色的質地。近日，湖南省武岡市馬坪鄉石地村挖出「龍爪」的相關影片在網上熱傳，吸引了很多網友前往當地打卡。

3月15日，武岡市市民楊女士透露，3月14日上午，她專門從武岡市區趕到石地村觀看這塊奇石。她在現場看到，奇石位於一座名為龍頭嶺的山上，挖掘機正在進行挖掘作業，現場有不少群眾圍觀。她聽當地村民說這座山的風水比較好，很多村民將逝去的先人葬在這座山上。

3月15日，石地村村委會負責人蘇先生表示，3月6日，一支修路隊伍在村子附近的龍頭嶺山上修建一條防火的道路時，挖出了一塊形似龍爪的石頭。隨後，施工暫停下來。

他進一步指出，3月14日，武岡市文物保護部門的工作人員到現場展開了調查，判斷這塊石頭不屬於化石，為天然石頭，只是形狀比較奇特，像龍爪而已。

對於龍頭嶺山名的來歷，蘇先生表示名字是由老輩人傳下來的，並沒有聽說過和龍有關的故事。對於這塊奇石的處置，他表示，將等相關部門評估其是否具有開發價值後再決定。

邵陽市文化旅遊廣電體育局工作人員指出，文物保護部門的工作人員15日已經到石地村展開調查，調查結果尚未出來。