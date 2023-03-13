南鐵地下化出土19處遺構　陳椒華認應以考古專業審認

▲台南鐵路地下化工程至今已挖到19處遺構，堪稱台南重大文資發現。（圖／交通部提供，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華指出，台南鐵路地下化工程至今已挖到19處遺構，包括2000年前的「聖功女中遺址」、清朝大北門城垣遺跡、人骨、糖間遺構及日治時期全台僅存轉車臺、台南車站舊排水設施等，堪稱台南重大文資發現。

陳椒華說，在台南鐵路地下化開發時程壓力之下，珍貴文資恐遭粗糙處置、破壞切割，甚至遺失變賣等，她13日安排交通委員會進行考察，邀請文史專家共同參與，檢視部分挖掘現場、遺構移置情形，以及相關審議計畫資料，發現台南市政府目前皆依古蹟歷史建築委員會審議地下遺構，與考古遺址專業有所落差，將再召開協調會釐清19處遺構文資審認問題，並建議交通部與文化部督導鐵道局與台南市政府，將挖到疑似遺構及後續文資審議處置資訊即時公開，接受大眾檢視，避免政府球員兼裁判，持續輾壓重要歷史資產。

陳椒華表示，以今日考察的日治時期機關庫為例，台南市政府在2022年4月19日文資專案小組會勘，決議其有文資價值應予「列冊追蹤」，卻同時又以「施工可行性」來決定將之切割移置，實為政府工程凌駕文資惡例。

陳椒華強調，遺構列冊後，鐵道局應依文資法第57條先完成審議確認其文資身分後，再行後續處置，而非文資身分未明前即倉促移置。而台南市政府以古蹟歷史建築委員會來審議地下遺構，陳椒華認為十分不妥，建議文化部應督導台南市政府，重新以考古遺址委員會來審認19處遺構文資價值，才符合文資專業分類審議的制度。

陳椒華建議，發現遺構及後續文資審認過程資料都應及時公開接受檢視，並開放民間專家學者列席相關現勘審議，讓人民有機會監督政府，才能相信政府真的做到南鐵開發能與文資並重，相輔相成。

暗坑文化工作室吳柏瑋說，本案19處發掘之文資均應以文資法第57條「考古遺址」方式處理，法條明確規範程序完備前不准動工，但台南市政府文化局知法犯法，在程序未完備的前提下就放任破壞文化現場，以至於出現不可逆的文化破壞，這是十分可惡的行為，吳柏瑋強調，文化局應依法行政，後續及正在進行之清查、移動、切割都應暫緩，待程序完備後再進行。

東門巴克禮歷史教育推廣協會總幹事李新元表示，在目前工程已經進行的情況下，應當要對未來如何讓這些文化資產，能具備展示教育的功能，提出具體規劃，希望未來政府能夠更加積極關注相關的活化與歷史還原工作。另一方面，鐵路沿線其實相當鄰近清代至日治初期長老教會活動區域，包含車站北側墓葬可能與三分子墓園有所關連，新樓醫院旁糖間也可能與長老教會醫療宣教歷史有相關，建議要再做更進一步之調查。

台南市文化資產管理處處長林喬彬表示，台南鐵路地下化發現19處遺跡和現象，由考古團隊調查清整後，經建築、歷史、結構、考古等不同領域委員進行專業判斷並作成列冊追蹤與否之決定，依據發現遺跡現象性質，分別適用文資法第33條及第57條不同規定，19處皆已完成列冊追蹤審查，針對列冊追蹤標的後續處理，也經文化資產審議會決議，於法有據。

林喬彬強調，不列冊追蹤只是代表委員經專業審查判斷「未達」文化資產指定登錄基準，雖然文資法並未規定不列冊追蹤須有相應之作為，但文資處及審查委員仍然審慎以對，並「從嚴」要求工程單位配合辦理，即便是不被列冊追蹤的標的，同樣要求必須以考古學的方法詳實測繪記錄、周邊出土之遺物也需造冊保管並點交予文資處，以詳實記錄下這座城市的歷史紋理。「絕無草率或違法情事，更是以最嚴謹與專業的態度，從嚴審查」。

林喬彬指出，世界上許多遺跡都是在重大工程建設中發現出土，無論是否被列冊，都不是結束，後續的再活化教育展示規劃才是開始。審議會也要求未來綠廊道應將工程發見之遺跡，納入通盤規劃進行適當設計，將城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市的地景，新舊共融。